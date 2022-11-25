世界盃2022｜卡塔爾9點對塞內加爾　正選陣容出爐（持續更新）

世界盃A組第二輪，主辦國卡塔爾會在今晚9時對塞內加爾。



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**11月25日（五）晚上9時：【A組】卡塔爾對塞內加爾**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

卡塔爾在揭幕戰的表現可說是史上最弱的主辦國，面對厄瓜多爾簡直「唔夠班」，全場製造不到任何中目標埋門，最後以0：2敗陣，成為首支在第一場比賽落敗的主辦國。

卡塔爾正選陣容：

門將：22巴森

後衛：2路路、3阿度卡廉哈辛、14賀文阿密、16富希

中場：12保戴夫、23馬迪保、10艾希杜斯

前鋒：17伊斯美穆罕默德、19阿摩斯阿里、11阿菲夫



塞內加爾失去沙迪奧文尼，首場對荷蘭也未能爭取到入球，而且踢到尾段連失兩球，亦以0：2落敗。卡塔爾及塞內加爾目前同樣得0分，如果要爭出線的話，他們都渴望今仗全取3分。

塞內加爾正選陣容：

門將：16艾度亞文迪

後衛：3艾度亞文迪、22艾度迪亞路、14伊斯美積及斯、21沙巴利

中場：6南柏斯文迪、5伊祖沙古爾、15卡賓迪亞達

前鋒：18卡賓迪亞、9保拿爾迪亞、19迪亞希奧



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