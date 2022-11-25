世界盃2022｜塞內加爾擴大優勢　卡塔爾後防解圍蝦碌（持續更新）

世界盃A組第二輪，主辦國卡塔爾在今晚9時對塞內加爾，半場塞內加爾領先2：0。



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【22：27】63分鐘，卡塔爾黃金機會，阿摩斯阿里禁區內射門，艾度亞文迪落地救得靚，撲出底線。這是卡塔爾今屆世界盃首個中目標埋門。

【22：24】61分鐘，卡塔爾的阿度卡廉哈辛推順起腳放冷箭，僅柱邊出界。卡塔爾踢得比上半場進取，更積極上前進攻，更多前場組織。

【22：12】49分鐘，塞內加爾角球攻勢，伊斯美積及斯斬入禁區，迪亞希奧攝前柱，一頂入網，塞內加爾拉開到2：0。這是今屆世界盃首個角球攻勢入球。

迪亞希奧頭槌頂入，塞內加爾拉開到2：0。（Getty Images）

【22：09】下半場展開。

【21：52】塞內加爾半場領先1：0。塞內加爾上半場佔61%控球，7次射門3次中目標，相反卡塔爾只得兩次不中目標的攻門。卡塔爾踢了一場半，尚未找到一次中目標埋門。

【21：43】41分鐘，卡塔爾後防犯錯，塞內加爾先開紀錄。塞內加爾傳中入禁區，看似沒有威脅，但卡塔爾中堅富希解圍「撻Q」倒地，彷彿為對手「set好炮台」，塞內加爾射手保拿爾迪亞收了這份大禮，一射入網，領先1：0。

【21：35】33分鐘，卡塔爾的阿菲夫在禁區內倒地，球證沒有判12碼。

阿菲夫突入禁區，與沙亞有接觸。（Getty Images）

阿菲夫向球證投訴。（Getty Images）

【21：29】29分鐘，卡塔爾門將巴森打手槌，塞內加爾的沙巴利遠射斜出。兩隊暫時踢成0：0。

【21：25】24分鐘，塞內加爾嘗試用遠射破僵局，他們在禁區頂打個「撞牆」，迪亞希奧回傳，防中伊祖沙古爾起腳，柱邊出界。

【21：18】16分鐘，卡塔爾後防傳球失誤，卡賓迪亞達把握機會，窄位一射被救出。

【21：01】卡塔爾對塞內加爾開波。

**11月25日（五）晚上9時：【A組】卡塔爾對塞內加爾**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

卡塔爾在揭幕戰的表現可說是史上最弱的主辦國，面對厄瓜多爾簡直「唔夠班」，全場製造不到任何中目標埋門，最後以0：2敗陣，成為首支在第一場比賽落敗的主辦國。

卡塔爾正選陣容：

門將：22巴森

後衛：2路路、3阿度卡廉哈辛、14賀文阿密、16富希

中場：12保戴夫、23馬迪保、10艾希杜斯

前鋒：17伊斯美穆罕默德、19阿摩斯阿里、11阿菲夫



塞內加爾失去沙迪奧文尼，首場對荷蘭也未能爭取到入球，而且踢到尾段連失兩球，亦以0：2落敗。卡塔爾及塞內加爾目前同樣得0分，如果要爭出線的話，他們都渴望今仗全取3分。

塞內加爾正選陣容：

門將：16艾度亞文迪

後衛：3高列巴尼、22艾度迪亞路、14伊斯美積及斯、21沙巴利

中場：6南柏斯文迪、5伊祖沙古爾、15卡賓迪亞達

前鋒：18伊斯美拿沙亞、9保拿爾迪亞、19迪亞希奧



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