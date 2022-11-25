世界盃2022｜尼馬延續不想要的數據　塞爾維亞7成半犯規都獻給他

尼馬（Neymar）在巴西今屆世界盃首戰對塞爾維亞的後段傷出，腳踝腫起，他全場成為塞爾維亞球員的目標，被侵犯次數冠絕首輪分組賽。



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尼馬踢法一向愛上腳、持球盤扭，常惹來對手犯規，他在上屆世界盃已經以5場賽事被侵犯26次冠絕整屆賽事，到今屆第一戰，這情況即延續——尼馬在對塞爾維亞時，直至傷出為止共踢了79分鐘，然而已遭侵犯9次之多，平均每8分多鐘便惹來對手犯規。

尼馬的盤扭和持球突破能力極強，常惹來對手以超技術阻止。（Getty Images）

根據賽事官方統計，塞爾維亞全場犯規12次，當中有9次「貢獻」給尼馬，意味塞軍接近7成的犯規都用作招呼這名球星，相當誇張。被侵犯9次，也意味尼馬成為首輪分組賽中，被侵犯次數最高的一名球員。

第2位則落在西班牙中場加維身上，他在「狂牛軍團」7：0大勝哥斯達黎加一戰中被侵犯5次，此後共有13名球員被犯規4次，包括摩洛哥後衛夏基美、英格蘭中場美臣蒙特、比利時中場夏薩特及威爾斯前鋒加里夫巴利，均是腳法優秀、愛持球突破的球員。

尼馬首戰便受傷被換出，傷勢有待檢查。（Getty Images）

尼馬傷出時被拍到腳踝腫起，但確實傷勢如何，需待24至48小時消腫後才可作檢查，由他被換出後痛哭一幕，也難免令球迷擔心他是否就此緣盡世盃。不過，巴西主帥泰迪賽後卻充滿信心，道：「別擔心，尼馬還會踢世界盃的，他會一直比賽的，這一點可以肯定。」

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