巴西球星世界盃入靚波　走過崎嶇足球路　出身貧民窟曾遭持槍指嚇

今屆世界盃奪標大熱巴西終於出場，面對防守出色的塞爾維亞，憑李察利臣（Richarlison）個人技術梅開二度制勝。這位25歲熱刺球星，鋒芒及不上陣中王牌尼馬（Neymar），默默埋頭苦幹多年首度亮相世界盃，終於能在世人面前展露屬於他的光芒。

他的奮鬥故事，幾乎跟所有巴西球星一樣：貧窮刻苦的童年，離鄉別井鍛煉球技，不同的是，曾經被槍指頭，李察利臣的足球生涯幾乎未開始經已結束。



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李察利臣首次亮相世界盃，即在分組賽首仗對塞爾維亞梅開二度。（Getty Images）

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7歲：我選擇了足球

「來自巴西貧民窟、經過幾番努力終於成功」——這幾乎是所有森巴球星的成長方程式，李察利臣也不例外。即使如此，他的故事依然讓人動容——7歲的時候，他竟為足球放棄了媽媽。

那年，李察利臣的父母離婚，他要決定跟隨爸爸或媽媽，「當時我已跟媽媽坐上裝好所有家具的搬運貨車，最後一刻我下了車。所有兄弟姐妹隨媽媽離開，只有我留下跟爸爸。」

李察利臣與爸爸。（李察利臣Instagram@richarlison）

改變主意的原因，跟親情無關：「他（爸爸）是那個跟我一起踢足球、看足球比賽的人，我知道媽媽不會帶我入場睇波。我年紀小，但並不蠢。」看似非常現實，對小小人兒絕非沒有影響：「那時候我時常在哭」。

即使年幼時曾一度因足球放棄媽媽（右二），他現時和家人依然感情要好。（李察利臣Instagram@richarlison）

「我曾被槍指住塊面」

之後父親找到新工作離開小鎮，李察利臣搬回跟母親同住，已是後話。然而無論跟隨爸爸或媽媽，成為職業球員的夢想還是遙不可及。對李察利臣而言，想保住夢想，還得先保住性命。

他的家鄉是巴西一處偏遠而龍蛇混雜的地方，「我們住在一間小屋，人們在後院存放毒品。我從未接觸毒品，但那些（藏毒者）是我的朋友，我不能出賣他們。我部分朋友目前正在坐監。」

天天看到的不止毒品，還有槍和子彈。他對槍聲毫不陌生，最驚險一次，更被陌生男子用槍指着臉龐：「他誤以為我是企圖搶他地盤的毒販。這就是我的生活！」

足球成為李察利臣小時候艱苦歲月中的救贖。（李察利臣Instagram@richarlison）

年紀小小已在街頭賺錢養家

好不容易成功保命，生活卻逼人難熬。當清潔工的母親辛勤工作，仍賺不夠錢養活一家六口，連食物也不夠；對上有兩名姊姊，對下還有兩名弟弟，作為家中長子，年紀小小已開始到街頭賺錢養家。首先是賣雪糕，之後賣自家製朱古力。

在子彈、毒品橫飛與逼人生活之間，足球成為他的救贖。「我的足球教練來自警方，他們知道我來自哪兒，時常給我忠告，讓我遠離變壞的不歸路。」

李察利臣成名後回饋社區，疫情期間收集食物幫助有需要的同胞。（Instagram）

16歲：足球沒有選擇我

即使難得沒有誤入歧途，李察利臣的職業球員之路依然看不到起點，他的成長地不是熱門足球地區，在當地業餘球會訓練多年，到16歲這個足球員簽訂職業合約的關鍵年齡，他卻沒有球會可「直升」，要四出到各家球會敲門試腳。先後被阿瓦伊（Avai）和費古倫斯（Figueirense）拒絕，讓他哭成淚人。

當收到的一直只有壞消息，他甚至已作出最壞打算：「我已不夠手指去計算有多少間球會拒絕過我，當時已作好放棄足球的準備，但市內的人們認定我有天份，鼓勵我繼續嘗試。」

李察利臣幾乎放棄足球。（視覺中國）

最後機會──無錢買回程車票孤注一擲

離家600公里遠的明尼路是他的最後機會——他只夠錢買單程車票。原本剛好湊足來回車費，可是他實在太肚餓，忍不住買東西吃，「如果我再次失敗，便沒有錢買回程票回家。」

也許正是這種被逼上絕路、許勝不許敗的超強動力，那次他終於成功了，「那個早上（試腳）我搏到盡，最後獲得取錄。」在離他家路途遙遠的貝洛奧里藏特（Belo Horizonte），展開職業球員生涯。

好不容易加盟明尼路，旋即為球隊取得U17冠軍。（李察利臣Instagram@richarlison）

年年轉會 極速上位

獲升上明尼路一隊僅一個球季，李察利臣即被另一巴甲球隊富明尼斯挖走，並開始受到歐洲球會注意，他幾乎加盟阿積士，最後卻在英超屈福特落腳，他坦言：「阿積士是大球會，又有歐聯踢，人工亦更高，但在英超比賽是我的夢想，多少金錢也換不來。」

此子不單擁有巴西球員的上乘盤扭技巧，同時兼備極強速度和身體對抗性，加上聰明靈活的走位，非常適合在英超賽場發揮，首次正選上陣旋即取得入球，其後11仗再入4球，可是那已是他全季的入球數字，信賴他的領隊馬高施華在2018年1月被炒，他的狀態隨之下滑。

李察利臣的招牌慶祝動作：高速奔跑、然後飛身跪地剷草。（視覺中國）

恩師馬高「爸爸」

那季屈福特以第17名的成績驚險護級，過千萬英鎊身價標籤令李察利臣陷入尷尬境地，幸好馬高施華再次出現，這位葡萄牙籍領隊獲愛華頓聘用，第一時間高價簽入李察利臣這位愛將，讓他感激不已。

即使之後馬高施華在愛華頓的下場，也是被辭退，李察利臣卻留在愛華頓足足4個球季，站穩陣腳、盡情發揮，直到2022年夏天終轉會熱刺，加入一個大球會。

李察利臣非常感激馬高施華帶他到英國。（視覺中國）

尼馬受針對 巴西今屆賽事或還看李察利臣

轉投愛華頓時，他已將目標定得很高，「我希望成為聯賽神射手，帶領愛華頓重返歐聯行列，以及入選巴西國家隊。」看似困難的最後一項反而最快達成，首次為巴西大國腳正選上陣即梅開二度，令人眼前一亮。反而在愛華頓起起伏伏，受累球隊低迷未及預期，轉投熱刺，令他更受注目，並在干地教導下持續進步。

今屆世界盃巴西被捧成大熱，尼馬繼續帶領球隊的同時，首戰卻受傷，他身邊一班隊友能否分擔進攻責任相當重要。從巴西分組賽首仗對塞爾維亞來看，教練泰迪向李察利臣投下信心一票，將今季在阿仙奴狀態火熱的加比爾捷西斯放在後備，由「大哥」尼馬派牌，李察利臣衝鋒陷陣，兩翼以雲尼斯奧斯、拉芬夏支援。塞爾維亞主守，巴西一樣能攻破陣地，全靠李察利臣的個人質素。

當機會來臨，李察利臣緊緊把握住了，巴西今屆賽事能走多遠，比起各隊針對的目標人物尼馬，李察利臣的作用或許更加關鍵。他在球場上總是勇猛過人，原因很簡單，畢竟比起昔日朝不保夕，生命深受威脅的日子，在綠茵場遇上什麼對手也不會令他感到害怕。

李察利臣金球不同角度重溫：

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世界盃2022 今次是李察利臣第幾次出戰世界盃？ 第一次。 世界盃2022 巴西第二場比賽何時舉行？ 巴西第二場比賽將在香港時間11月28日上演，對手是瑞士，ViuTV屆時將免費直播。

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