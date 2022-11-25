世界盃阿根廷軍情︱美斯觸傷舊患獨自操練　對墨西哥一仗情況不妙

阿根廷球王美斯爭奪首次世界盃冠軍之路出師不利，C組分組賽首仗對沙特阿拉伯在領自一球下，被對手2：1反勝。周六深夜3時對墨西哥出線關鍵一戰前夕，傳來令阿根廷球迷最不想聽到的消息——美斯的身體狀況疑似再次出現問題。



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美斯在阿根廷隊操練期間，沒有跟隊友在一起，僅獨自輕舒腳頭。（Twitter）

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美斯自世界盃決賽周前、在阿根廷對阿聯酋的熱身賽後，身體開始出現各種小毛病。當中比較令人憂慮的地方，是他「食糊」左腳小腿後方的比目魚肌。

阿根廷對沙特阿拉伯一戰，美斯操刀射入十二碼，為球隊先開紀錄。上半場戰情看似一面倒，阿根廷卻因越位被VAR連續推翻三個入球，士氣受挫。半場僅領先1：0，下半場沙特趁阿根廷不覺連入兩球，終以2：1反勝，爆出大冷門。西班牙《馬卡報》指出，美斯在該仗觸傷左腳小腿比目魚肌舊患。

阿根廷首仗不敵沙特，美斯直言賽前沒想過輸波。（Getty Images）

從阿根廷隊最新操練照片可見，美斯沒有跟隨球隊一起練習，僅獨自輕舒腳頭。即使仍然帶傷在身，《馬卡報》以至一眾媒體一致指出，阿根廷對墨西哥關鍵一仗，美斯必定會照樣上陣。可是美斯實在太重要，因此每當他要接受醫生及物理治療師診治，全國上下均會大為緊張，今次也不例外。

《馬卡報》指，上星期美斯已兩度沒有參與阿根廷練習，周四的操練是球隊對墨西哥賽前最後一次訓練，阿根廷球王卻只能單獨操練，情況看來不妙。

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據統計，由1998年起，僅得11%在世界盃首場分組賽輸波的球隊，最後仍能晉身淘汰賽階段。阿根廷首仗敗給沙特，能否後上出線，也許還看美斯。樂觀地看，2010年冠軍球隊西班牙，首場也是以0：1輸給瑞士，但最後仍然奪冠；阿根廷在1978年封王時，也曾輸過1場分組賽予意大利，只能次名出線，最後仍捧起大力神盃。可是美斯負傷上陣，或影響表現，阿根廷球王最後一次出戰世界盃能走多遠，對墨西哥一戰舉足輕重。