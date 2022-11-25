世界盃︱韓國新男神發現！人氣直迫孫興慜　落場16分鐘IG粉絲激增

世界盃H組，韓國在首戰0：0賽和烏拉圭，賽事焦點除了戴上面罩出戰的孫興慜，後備落場16分鐘的韓國前鋒曹圭成入替一刻，更加引來網民追問：「韓國那個9號是誰？」其Instagram粉絲數，正在持續急增。



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韓國對烏拉圭一戰雙方踢得非常均勢，也分別錯失黃金機會，一直無法打開紀錄，「太極虎」主帥保羅賓圖到74分鐘，一口氣換入孫准浩及曹圭成，希望能帶來突破。

曹圭成只踢了短短16分鐘，期間貢獻過一記不中目標射門及被罰一面黃牌，看似沒什麼特別，未料這16分鐘，卻在網絡世界惹來哄動。

韓國前鋒曹圭成（右）突然大受歡迎。（KFA）

原來曹圭成後備入替一刻的畫面吸引了許多球迷注意，這位現年24歲、身高1.89米的前鋒不僅高大，許多網民都指他相當帥氣，紛紛在Twitter問道：「韓國那個9號是誰？」、「有韓國9號的Instagram嗎？」

有好心的韓國球迷分享了其IG，結果他的粉絲數由本來只得4萬左右，急增至今日下午的接近40萬，而且還在穩步上升中。雖然他的IG只得5個帖文，但粉絲們也一於少理，紛紛湧入留言，留下大量心心表情符號和各種語言的祝福字句等。

有韓國球迷感嘆，自家球員突然被全世界發現了，「本來只得韓職球迷認識他，但現在人人都認得他了」，也有人送上祝福：「希望你踢得好，然後向英超進發」。

曹圭成落場短短16分鐘表現拼搏，但他不滿意自己的表現。（Getty Images）

本人漠不關心 「遺憾沒有踢得更好」

這宗趣聞獲韓國媒體廣泛報道，但他本人卻非常不以為然，受訪時坦言：「隊友都一直在談論我的社交媒體粉絲數……但那毫不重要。」原來他對自己的表現耿耿於懷，「我可以做得更好的，對於自己沒有踢得更好，我感到十分遺憾。」

曹圭成由2020年開始效力韓職勁旅全北現代汽車，初時表現起伏較多，當年在各項賽事上陣34場攻入8球。轉捩點來自2021年，他因服兵役，轉而效力在K2（次級聯賽）的軍隊球隊金泉尚武，他在軍中體格、速度等大有改善，並以25場聯賽入8球的表現，助球隊以冠軍身份升班，並在同年9月獲選入國家隊並交出處子戰。

身型高大曹圭成吸引了球迷目光。（Getty Images）

2022年，曹圭成為金泉上陣23場聯賽狂入13球，在6月退伍後回到全北，踢8場聯賽已入4球，表現大躍進，更以17個賽季總入球奪得應屆韓職神射手、並入選最佳11人，他在韓國足總盃也以3戰4球的表現領全北封王，並獲選最有價值球員。

他在今年6月的友賽、7月的東亞錦標賽和11月的友賽都曾入波，終獲保羅賓圖信任，選他出戰世界盃，且看他又有無能力更進一步，在世界盃決賽周入波。

韓職賽會立刻分享大量曹圭成的照片：

曹圭成（前排左）此前在友賽一直有好表現，最終獲選入韓國世盃大軍。（Getty Images）

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