世界盃2022｜免費直播荷蘭鬥厄瓜多爾　正選陣容出爐（持續更新）

荷蘭出戰世界盃A組第二輪分組賽，面對南美球隊厄瓜多爾，香港時間今晚深夜12時舉行。這場比賽會由ViuTV 99台免費直播，各位球迷可以免費觀賞這場荷蘭對厄瓜多爾的精彩賽事。



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**11月25日（五）深夜12時：【A組】荷蘭對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）**

**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**

以下是荷蘭正選陣容：

門將：23路柏特

後衛：22杜費斯、2祖利安添巴、4華基爾雲迪積克、5尼敦阿基、17戴利白蘭特

中場：20古普美拿斯、14卡拉臣、21法蘭基迪莊

前鋒：8加普、7貝雲積



以下是厄瓜多爾正選陣容：

門將：1靴蘭加連迪斯

後衛：17安祖路比斯亞度、25保路素、2菲歷斯托利斯、3軒卡比、7佩華斯艾斯度比倫

中場：19干沙路柏拉達、20施巴斯文迪斯、23摩西斯卡些度、13安拿華倫西亞

前鋒：11米高艾斯查達



（01製圖）

在老帥雲高爾帶領下，荷蘭在首場分組賽對非洲勁旅塞內加爾，表現不算太好，但末段靠加普及卡拉臣各建一功，以2：0旗開得勝。

厄瓜多爾之前在揭幕戰登場，面對東道主卡塔爾，踢得比想像中輕鬆，在上半場已經領先2：0，維持紀錄到完場。荷蘭及厄瓜多爾暫時同得3分，他們今仗正面交鋒，勝方很大機會提早晉級。

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