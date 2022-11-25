世界盃2022｜A組榜首戰厄瓜多爾扳平　安拿華倫西亞本屆第3球

荷蘭出戰世界盃A組第二輪分組賽，面對南美球隊厄瓜多爾，ViuTV 99台免費直播，各位球迷可以免費觀賞這場荷蘭對厄瓜多爾的精彩賽事。

荷蘭在開賽首個攻勢便得手，由新星加普（Cody Gakpo）射入，先拔頭籌。



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**11月25日（五）深夜12時：【A組】荷蘭對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）**

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荷蘭與厄瓜多爾爭取第二勝。（Getty Images）

兩軍各於首仗全取三分，今仗勝方便幾可肯定出線。荷蘭後防由祖利安添巴（Jurriën Timber）代替馬菲斯迪歷特，前線轉變更多，上仗入球的卡拉臣（Davy Klaassen）代替雲遜贊臣，正選攻堅。

荷蘭開賽6分鐘便打開記錄，卡拉臣內切引起厄瓜多爾防線混亂，上仗入球的加普（Cody Gakpo）此時搶去腳下球，左腳燙射入網。

加普（左）又有士哥。（Getty Images）

打破缺口之後，兩隊未見優勢，形成中場爭奪戰。厄瓜多爾在中段起，左路加強攻勢，取得主導權但欠威脅。33分鐘，安拿華倫西亞（Enner Valencia）左路扣大位狂抽，未能考驗路柏特（Andries Noppert）。

荷蘭隊長雲迪積克（左）上半場較為空閒。（Getty Images）

厄瓜多爾在上半場補時獲得角球，開出後彈到禁區外，安祖路比斯亞度（Angelo Preciado）衝前撞射，佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupiñán）禁區內加一腳改變方向而入網。惟球證指保路素（Jackson Porozo）身處越位位置，又處於皮球路線並擋住路柏特，判入球無效，未能在完半場前扳平。荷蘭上半場唯一射門，就造成入球。

艾斯杜比倫扳平，可惜隊友越位。（Getty Images）

荷蘭在下半場由迪比入替貝雲積，但中場依然失勢，終被厄瓜多爾扳平。厄軍在荷蘭後場逼甩腳下球，立即形成人多打人少。艾斯度比倫起腳被路柏特擋出，由安拿華倫西亞執雞，49分鐘射入個人本屆第3球。

華倫西亞又有入球，領先射手榜。（Getty Images）

厄瓜多爾扳平後繼續佔優，60分鐘更有干沙路柏拉達（Gonzalo Plata）冷箭中楣。

（01製圖）

在老帥雲高爾帶領下，荷蘭在首場分組賽對非洲勁旅塞內加爾，表現不算太好，但末段靠加普及卡拉臣各建一功，以2：0旗開得勝。

厄瓜多爾之前在揭幕戰登場，面對東道主卡塔爾，踢得比想像中輕鬆，在上半場已經領先2：0，維持紀錄到完場。荷蘭及厄瓜多爾暫時同得3分，他們今仗正面交鋒，勝方很大機會提早晉級。

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