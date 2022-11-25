世界盃2022｜英格蘭今晚硬撼美國　兩大支柱傷勢無礙（持續更新）

在香港甚多支持者的英格蘭，在今晚深夜3時再次登場，出戰世界盃B組第二輪分組賽鬥美國，爆發「英美大戰」！反正明天是星期六放假，各位英迷不妨「捱眼瞓」支持愛隊！



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**11月25日（五）深夜3時：【B組】英格蘭對美國**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

作為上屆世界殿軍兼應屆歐國盃亞軍，英格蘭在首場分組賽展現霸氣，面對世界排名最高的亞洲球隊伊朗，談笑用兵，以6：2大勝對手。英格蘭前場眾星表現活躍，兩位千禧後新星搶鏡，祖迪比寧咸開紀錄，布卡約沙卡梅開二度，另外史達寧、拉舒福特及基亞利殊都有入波。相信英格蘭會沿用上場的正選，以4-2-3-1陣式對美國。

估計英格蘭正選排陣：

門將：1比克福特

後衛：12捷比亞、5史東斯、6哈利馬古尼、3勞基梳爾

防中：4迪格蘭賴斯、22祖迪比寧咸

攻中：17祖迪比寧咸、19美臣蒙特、10史達寧

前鋒：9哈利卡尼



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76次代表英格蘭攻入51球的隊長哈利卡尼，上場足踝受傷，令人擔心他無法趕及傷癒。不過，英格蘭主帥修夫基大派定心丸，他說：「哈利很好，他有時獨自訓練，但準備好周五晚的比賽。他接受過掃瞄，確認一切沒有問題。」

哈利馬古尼近兩日如常操練。（Getty Images）

英格蘭中堅哈利馬古尼上仗下半場不適退下火線，修夫基表示馬古尼已經好了很多，沒有大礙，他說：「馬古尼那時覺得不舒服，影響到視力。你那時候會擔心他腦震盪，但我們查看之前的片段，發現沒有問題發生，所以他很好。」

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馬古尼賽前回答得十分有自信。（Getty Images）

哈利馬古尼在記者會上也說：「對於被換離場，我都感到失望。我在下半場覺得不適，所以我們作出合適的行動處理。我已經操練了兩日，感覺很好，準備好比賽。」此外，英格蘭右閘基爾獲加已克服腹股溝傷患，今場可以復出，但攻中占士麥迪臣相信仍未可候命。

英格蘭球星基亞利殊。（Getty Images）

至於美國在首場分組賽面對威爾斯，踢成1：1，他們在上半場由添莫菲韋亞開紀錄，但完場前被加里夫巴利射入12碼追平。

估計美國正選排陣：

門將：1馬特端拿

後衛：2達斯、3獲加森馬文、13添列姆、5安東尼羅賓遜

中場：4泰拿阿當斯、8韋斯頓麥堅尼、6尤路斯穆沙

前鋒：21添莫菲韋亞、24沙真特、10基斯甸普列錫



美國的世界排名雖然比英格蘭低11位，但在歷屆世界盃之中，可說是英軍的惡夢——雙方過去曾於1950及2010年交手，結果對「三獅軍團」來說，都是慘不忍睹。（了解英美大戰往績：英格蘭對美國無好結果 曾爆驚天冷門 門將犯錯一沉不起）

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