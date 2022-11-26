世界盃2022｜英格蘭原陣出擊　美國正選陣容僅一人變動

在香港甚多支持者的英格蘭，在今晚深夜3時再次登場，出戰世界盃B組第二輪分組賽鬥美國，爆發「英美大戰」！反正明天是星期六放假，各位英迷不妨「捱眼瞓」支持愛隊！



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兩軍近乎沿用上仗正選陣容，英格蘭正選11人跟大勝伊朗一役完全相同。至於美國唯一轉變，是前線哈治胡禮，代替沙真特。

哈利卡尼（右）上仗對伊朗時受傷，幸無大礙，今戰正選上陣。（Getty Images）

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英格蘭中堅哈利馬古尼上仗下半場不適退下火線，修夫基表示馬古尼已經好了很多，沒有大礙，他說：「馬古尼那時覺得不舒服，影響到視力。你那時候會擔心他腦震盪，但我們查看之前的片段，發現沒有問題發生，所以他很好。」

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馬古尼賽前回答得十分有自信。（Getty Images）

哈利馬古尼在記者會上也說：「對於被換離場，我都感到失望。我在下半場覺得不適，所以我們作出合適的行動處理。我已經操練了兩日，感覺很好，準備好比賽。」此外，英格蘭右閘基爾獲加已克服腹股溝傷患，今場可以復出，但攻中占士麥迪臣相信仍未可候命。

英格蘭球星基亞利殊。（Getty Images）

至於美國在首場分組賽面對威爾斯，踢成1：1，他們在上半場由添莫菲韋亞開紀錄，但完場前被加里夫巴利射入12碼追平。

美國的世界排名雖然比英格蘭低11位，但在歷屆世界盃之中，可說是英軍的噩夢——雙方過去曾於1950及2010年交手，結果對「三獅軍團」來說，都是慘不忍睹。（了解英美大戰往績：英格蘭對美國無好結果 曾爆驚天冷門 門將犯錯一沉不起）

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