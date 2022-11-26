世界盃2022球評｜馬古尼一夫當關救劣勢英格蘭　頭頂腳踢堅壁清野

哈利馬古尼，成為球迷近期最大迷思之一。到底這個披上英格蘭球衣的後衛，跟曼聯那個「麥隊」是否同一人？

英格蘭首仗大勝伊朗，馬古尼在進攻有佳作，幾乎入球。凌晨次仗對美國，則是防守上一再為英格蘭化險為夷。若非有他，英格蘭可能晚節不保。



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馬古尼（Harry Maguire）上仗對伊朗自行報稱不適而離場，今仗第50次代表英格蘭，繼續正選與史東斯（John Stones）扼守中路。英格蘭近乎全場處於劣勢，馬古尼利用身位與經驗，未讓美國上仗入球的添莫菲韋亞（Timothy Weah）有起腳機會，更多次在較前位置阻截。對抗中鋒哈治胡禮（Haji Wright），不落下風。

有速度有身型的添莫菲韋亞，在馬古尼箝制下難越雷池半步。（Getty Images）

論數據，馬古尼對英格蘭不失有極大功勞。4次高空爭奪中3次成功，更有8次解圍，冠絕全隊。最重要一次在下半場一個角球，他前移之際及時後撐，頂走來球，否則美國中堅獲加森馬文（Walker Zimmerman）無人看管下極有機會直接衝頂攻門。此外，馬古尼今仗還有1次攻門，1次在對方禁區內盤扭，而且8次完成長傳，當中至少兩次直接送到前場左路的隊友腳下。

馬古尼下半場在禁區中路頂走美國的傳中。（美聯社）

英格蘭在B組為出線熱門，但遇上美國以青春活力掛帥，單是速度已陷入劣勢。英格蘭上半場初段及尾段有兩、三次埋門，其餘時間顯然受制於美國兩側翼衛的高速進襲。

美國左閘安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）與右閘達斯（Sergiño Dest）同樣快速，把英格蘭兩閘捷比亞（Kieran Trippier）及梳爾（Luke Shaw）壓在半場區域，使他們不敢輕出，防守位置較深，同時減弱英軍兩側的進攻力。下半場展開，情况不變，英格蘭嚴重失勢，面對美國近乎保持全場高速壓逼，組織攻勢極為困難，要到86分鐘才有下半場首次射門。

馬古尼多次令美國球員失望，表現獲一致好評。（Getty Images）

不過，美國在下半場形勢佔優，但具威脅的攻勢無幾，大部分傳中球都被馬古尼與史東斯解圍。馬古尼賽後表示惡戰一仗，形容美國高速行軍，令英格蘭吃盡苦頭，幾經辛苦才能保住不失。

美國靠青春活力？馬古尼一夫當關未驚過!（美聯社）

季初下來，馬古尼在曼聯的表現受盡指摘，更失去正選。英格蘭主帥修夫基仍委以重任，使外界極為擔憂。惟馬古尼一如上屆世界盃，今屆兩仗守得穩之餘，連助攻也有表現。他今仗獲得不少名宿讚賞，利物浦名宿加歷查之外，英格蘭前門將羅拔格連直言英格蘭乏善可陳，「馬古尼在防守阻截的表現，鶴立雞群，總結了英格蘭今仗」。