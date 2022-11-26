世界盃2022｜澳洲領先突尼西亞　簡單戰術頭槌開紀錄（持續更新）

世界盃D組第二輪分組賽，澳洲靠簡單直接的長傳急攻，由米歇爾杜基頭槌開紀錄，半場領先1：0。



【19：48】下半場形成攻防戰，突尼西亞圍攻澳洲，而澳洲就找機會打反擊。

【19：41】72分鐘，突尼西亞的穆薩尼射門，馬菲賴恩撲出底線。

【19：40】71分鐘，澳洲有次黃金機會，占美麥卡倫傳中，馬菲歷基頂不到。

【19：24】下半場踢了15分鐘，突尼西亞佔主導，多次組織攻勢，但暫時仍未找到中目標的攻門。

【19：08】下半場展開。

【18：55】澳洲上半場以1：0突尼西亞。突尼西亞在上半場中後段搶回不少控球，組織到幾次地面攻勢，但始終未能追平。兩隊半場控球五五之比，澳洲靠高空轟炸，製造到7次攻門，其中兩次中目標。至於突尼西亞就有4次不中目標的埋門，暫未要馬菲賴恩撲救。

突尼西亞的穆薩尼起腳一射斜出。（Getty Images）

【18：49】48分鐘，突尼西亞右路地波傳中，穆薩尼入楔，在前柱快一步第一時間射門僅斜出。

【18：45】43分鐘，澳洲前場罰球，高波斬入禁區，米歇爾杜基頭槌攻門，被艾文達文接住。米歇爾杜基現效日乙的岡山綠雉。

【18：43】41分鐘，突尼西亞靠界外球發動攻勢，謝巴利接應入到禁區，吸引了兩三位澳洲守將包抄，他橫傳予空位較多的隊友，德加一射被澳洲後衛蘇達飛身擋出。

31歲的米歇爾杜基入球後擺出「J」字的手勢慶祝，他的兒子Jaxson在看台上亦作出相同手勢。「J」的意思相信是代表兒子Jaxson。

米歇爾杜基頭為澳洲先開紀錄。（Getty Images）

小數據：米歇爾杜基是澳洲史上第二位在世界盃頂入頭槌的球員，第一位是名宿卡希爾，他在2010年對塞爾維亞及2014年對智利時頂入頭槌。

【18：25】澳洲簡單直接的長傳急攻終見成效。23分鐘，門將馬菲賴恩斬上中場，澳洲之後分到左路，由奇治葛雲傳中，雖然他的傳中省到突尼西亞守將，但改變方向後線路更好，皮球彈地後由1.82米的前鋒米歇爾杜基頭槌入，澳洲領先1：0。

米歇爾杜基頂入，突尼西亞門將艾文達文鞭長莫及。（美聯社）

【18：21】21分鐘，突尼西亞的中場德加遠射高出。

【18：20】上半場初段戰情膠着，雙方都製造不到具威脅的攻勢。澳洲踢得較主動，稍佔控球優勢，多次以長傳側擊轟炸突尼西亞的禁區，但收效甚微。

【18：01】突尼西亞對澳洲開波。

澳洲及突尼西亞隊長先禮後兵。（Getty Images）

**11月26日（六）晚上6時：【D組】突尼西亞對澳洲**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

澳洲正選排陣：

門將：1馬菲賴恩

後衛：5卡拉錫、19蘇達、4基爾盧尼斯、16貝軒治

中場：14拉利麥基爾、13阿倫穆爾、22積臣艾雲

前鋒：7馬菲歷基、15米歇爾杜基、23奇治葛雲



突尼西亞正選排陣：

門將：16艾文達文

後衛：6戴倫布朗、4耶辛尼美利亞、3蒙達沙泰爾比

中場：20德加、17艾耶斯史基尼、14拉爾杜尼、24阿里阿布迪

前鋒：23尼姆施列迪、9謝巴利、7穆薩尼



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