世界盃2022｜突尼西亞對澳洲力爭首勝　今晚6點開波（持續更新）

世界盃D組第二輪分組賽，突尼西亞對澳洲在香港時間今晚6時舉行。澳洲首場對法國慘敗1：4，而突尼西亞上場就跟丹麥悶和0：0，兩隊都要爭取今屆首場勝仗。



**11月26日（六）晚上6時：【D組】突尼西亞對澳洲**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

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