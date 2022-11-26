世界盃2022｜突尼西亞對澳洲開波 正選陣容出爐（持續更新）
撰文：顏銘輝
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世界盃D組第二輪分組賽，突尼西亞對澳洲在香港時間今晚6時舉行。澳洲首場對法國慘敗1：4，而突尼西亞上場就跟丹麥悶和0：0，兩隊都要爭取今屆首場勝仗。
【18：01】突尼西亞對澳洲開波。
**11月26日（六）晚上6時：【D組】突尼西亞對澳洲**
**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**
澳洲正選排陣：
門將：1馬菲賴恩
後衛：5卡拉錫、19蘇達、4基爾盧尼斯、16貝軒治
中場：14拉利麥基爾、13阿倫穆爾、22積臣艾雲
前鋒：7馬菲歷基、15米歇爾杜基、23奇治葛雲
突尼西亞正選排陣：
門將：16艾文達文
後衛：6戴倫布朗、4耶辛尼美利亞、3蒙達沙泰爾比
中場：20德加、17艾耶斯史基尼、14拉爾杜尼、24阿里阿布迪
前鋒：23尼姆施列迪、9謝巴利、7穆薩尼
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突尼西亞今屆第二場分組賽何時舉行？
11月26日（六）晚上6時：【D組】突尼西亞對澳洲
突尼西亞有什麼焦點球星？
美治比