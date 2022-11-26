世界盃2022｜沙特阿拉伯場面佔優　波蘭施捷斯尼靚撲（持續更新）

世界盃C組第二輪分組賽，上場爆冷擊敗阿根廷的沙特阿拉伯，在香港時間今晚9時挑戰波蘭。兩隊暫時踢成0：0。



【21：19】波蘭經常犯規，踢到19分鐘已經有3名球員被罰黃牌，包括基域諾、馬迪卡殊及米利克。

波蘭早段已經有多名球員領黃，包括馬迪卡殊。（Getty Images）

【21：14】13分鐘，沙特阿拉伯右路進攻，艾布度哈密特邊路發難，回傳予穆罕默德簡奴遠射，施捷斯尼撲出。

【21：09】8分鐘，艾布拉簡遠射省到人出底線。沙特阿拉伯較快入局，時常在右路進襲波蘭。

【21：01】沙特阿拉伯對波蘭開波。

國際足協主席恩芬天奴入場觀看。（Getty Images）

**11月26日（六）晚上9時：【C組】波蘭對沙特阿拉伯**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

沙特上場以2：1反勝阿根廷，現以3分排C組榜首，可說是「亞洲之光」！至於波蘭隊長羅拔利雲度夫斯基上場射失12碼，令球隊對墨西哥只能踢成0：0，今屆未開勝利之門。

波蘭今場的陣式更進取，轉用雙箭頭攻堅，派上米利克正選，夥拍羅拔利雲度夫斯基。

波蘭正選排陣：

門將：1施捷斯尼

後衛：2馬迪卡殊、15基歷克、14基域諾、18比列薩尼斯基

中場：6基斯甸比歷、20施連斯基、10基祖華克、24比森法蘭高斯基

前鋒：9羅拔利雲度夫斯基、7米利克



賽前拍攝隊照時，艾奧維斯高舉艾沙拉尼的球衣。（Getty Images）

沙特今場的左閘位置換了人，艾沙拉尼上仗與門將艾奧維斯相撞後受傷，今仗由艾貝歷克頂上打正選。沙特中前場與上場反勝阿根廷大致一樣，但艾拿積取代艾法拉積打正選，繼續靠艾舒歷、艾達沙尼等進攻。

沙特阿拉伯正選排陣：

門將：21艾奧維斯

後衛：12艾布度哈密特、4艾阿米利、5艾布拉希、6艾貝歷克

中場：9艾布拉簡、16艾拿積、8艾馬基、23穆罕默德簡奴、10艾達沙尼

前鋒：11艾舒歷



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