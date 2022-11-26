世界盃2022｜沙特阿拉伯9點對波蘭　亞洲之光再爭勝（持續更新）

世界盃C組第二輪分組賽，上場爆冷擊敗阿根廷的沙特阿拉伯，會在香港時間今晚9時挑戰波蘭。沙特上場以2：1反勝阿根廷，現以3分排C組榜首，可說是「亞洲之光」！至於波蘭隊長羅拔利雲度夫斯基上場射失12碼，令球隊對墨西哥只能踢成0：0，今屆未開勝利之門。



**11月26日（六）晚上9時：【C組】波蘭對沙特阿拉伯**

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