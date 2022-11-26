世界盃2022｜免費睇法國對丹麥　今晚12點開波（持續更新）

衛冕的法國在香港時間今晚深夜12時，出戰世界盃D組第二輪分組賽，面對另一支歐洲球隊丹麥。這場比賽還會由ViuTV 99台免費直播，大家可以免費觀賞基利安麥巴比、基斯甸艾歷臣等法、丹球星獻技。



**11月26日（六）深夜12時：【D組】法國對丹麥（ViuTV免費直播）**

**ViuTV免費直播以外，此賽事會於NowTV 618直播**

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