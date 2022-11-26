世界盃2022｜免費睇法國對丹麥 華拉尼復出（持續更新）
撰文：顏銘輝
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衛冕的法國在香港時間今晚深夜12時，出戰世界盃D組第二輪分組賽，面對另一支歐洲球隊丹麥。這場比賽還會由ViuTV 99台免費直播。
兩軍正選陣容都有變動，法國前線不變，後防則有上屆冠軍成員華拉尼復出。丹麥變動多達4人，較為意外的是隊長卡積亞列後備。
**11月26日（六）深夜12時：【D組】法國對丹麥（ViuTV免費直播）**
**ViuTV免費直播以外，此賽事會於NowTV 618直播**
法國前線仍然基奧特擔任正中鋒，麥巴比、基沙文及奧士文尼迪比利從後策應。除了華拉尼（Raphael Varane），右閘祖利斯古迪（Jules Kounde），將代替班捷文柏華特。
丹麥除了卡積亞（Simon Kjaer），中場中的湯馬士迪蘭尼（Thomas Delaney）上仗後重傷，提早完結賽事。丹麥順勢變陣，進攻中場今戰由丹斯加特（Mikkel Damsgaard）夥拍連士唐（Jesper Lindstrøm）。
法國在13分鐘的角球，華拉尼前柱橫傳頂入遠柱，被域陀尼路臣及時解圍。法國在中段開始利用拿手的長傳突擊，20分鐘麥巴比切入中央，接應後場長傳，逼得安達斯基斯坦臣犯規領黃。接下來一次罰球，卡斯柏舒米高撲出拉比奧特的頭槌攻門。
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法國今屆第二場分組賽何時舉行？
11月26日（六）深夜12時：【D組】法國對丹麥（ViuTV免費直播）
法國有什麼焦點球星？
麥巴比、基沙文、基奧特