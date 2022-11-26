世界盃2022｜今晚免費睇美斯　阿根廷深夜對墨西哥（持續更新）

由美斯領軍的阿根廷力爭今屆世界盃首勝！他們在香港時間今晚深夜3時，出戰世界盃C組分組賽對墨西哥。這場比賽還會由ViuTV 99台免費直播，大家可以免費觀賞美斯、「墨西哥Sam哥」奧祖亞獻技。明日是星期日放假，各位球迷不妨捱夜，半夜連睇兩場免費好波！



**11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）**

**ViuTV免費直播以外，此賽事會於NowTV 618直播**

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