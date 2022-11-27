世界盃2022｜阿根廷不容有失 美斯正選上陣鬥墨西哥
撰文：顏銘輝
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由美斯領軍的阿根廷被視為奪冠熱門之一，首戰卻告敗北！他們在香港時間今晚深夜3時，出戰世界盃C組分組賽對墨西哥，爭取首勝。這場比賽還會由ViuTV 99台免費直播，大家可以免費觀賞美斯、「墨西哥Sam哥」奧祖亞獻技。
**11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）**
**ViuTV免費直播以外，此賽事會於NowTV 618直播**
美斯賽前傳出傷情，幸無阻在今戰正選出擊。阿根廷今戰正選有頗多變動，如中堅位置由利辛度馬天尼斯取代基斯甸羅美路。左路攻擊將由阿歷士麥阿里士打，取代艾真度高美斯。
墨西哥正選亦有3名正選調動，老將古亞達度重回正選。
阿根廷繼續由拿達路馬天尼斯拍美斯攻堅，惟早段墨西哥發揮擅長的高速壓逼，較為佔優。不過，兩軍在上半場早段流於混戰，未見具組織的攻勢。
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阿根廷今屆第二場分組賽何時舉行？
11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）
阿根廷有什麼焦點球星？
美斯、迪馬利亞、拿達路馬天尼斯