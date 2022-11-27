世界盃2022｜麥巴比入球騷看齊球王級人馬　防不勝防毀掉丹麥防線

世界盃決賽周球隊的後衛，該慶幸挪威沒有入圍，不用面對兩場噩夢。單是一個麥巴比，已令各防線捱足全場。

法國在C組第二輪藉麥巴比梅開二度，險勝丹麥2：1，提早出線16強。他追平不少球王與名宿的成就，而他，只是23歲。



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繼首仗對澳洲，麥巴比遇上實力較強的丹麥，依然輕鬆。司職左翼的他，今仗更多時候在中路發難，其爆炸力讓丹麥後衛防不勝防。

才23歲，接下來的時間是屬於他。（Getty Images）

上半場20分鐘，基沙文一腳後場直線，麥巴比在中路大踏步便超前，逼得安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）出手攬跌。若非丹麥尚有一名球員在較後位置，使麥巴比在技術上未算單刀，基斯坦臣有可能直接領紅出場。

基斯坦臣出動超技術阻止麥巴比，僥倖逃過紅牌。（Getty Images）

麥巴比下半場才見真章，往往引來至少兩人防禦，讓法國隊友有更多空位發揮。開記錄一球牽制兩名丹麥球員，待迪奧靴南迪斯趕到配合，再自行走位接應，再次面對兩人防守下射成1：0。

力量、速度、技術，麥巴比全都有，好像沒法擋。（Getty Images）

雖然丹麥不久扳平，但麥巴比在完場前接應基沙文妙到毫巔的斜傳，奠定勝局。麥巴比恐怖之處在於其爆發力，前方尼遜基斯甸臣（Rasmus Nissen Kristensen）防守企位已相當好，僅僅是走慢半步，已被麥巴比佔先機。

丹麥守將應付麥巴比疲於奔命，來到最後階段還是敗陣。（Getty Images）

對丹麥一戰技驚四座，儼如新球王正待登位。麥巴比梅開二度後，國家隊射入31球，追平施丹，並列法國隊史上入球榜第7位。而7個世界盃入球，又超越法國名宿亨利，亦追平美斯（註：美斯及後在墨西哥一戰射入一球）。而麥巴比不過第二次參加世界盃，時間尚早。

法國人眼中的新任球王，接受大家歡呼。（Getty Images）

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