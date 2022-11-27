世界盃2022｜免費睇日本對哥斯達黎加 今晚6點開波（持續更新）
撰文：顏銘輝
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日本隊今晚再度在世界盃出擊！
香港時間今晚6時，上演世界盃E組第二輪分組賽，由日本對哥斯達黎加。日本上場爆冷以2：1反勝德國，表現驚喜，今仗面對同組實力最弱的中美洲球隊哥斯達黎加，力爭兩連勝，希望提早晉級。哥斯達黎加首戰以0：7大敗於西班牙腳下。今場賽事會由ViuTV 99台免費直播，各位球迷可以免費觀賞「藍武士」的表現。
**11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）**
**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**
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日本今屆第二場分組賽何時舉行？
11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）
日本有什麼焦點球星？
南野拓實、久保建英、遠藤航