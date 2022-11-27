世界盃2022｜哥斯達黎加反底贏日本　森保一失策換人不見奇效

世界盃的戰況真的變幻莫測，上仗慘吞西班牙七蛋的哥斯達黎加，在E組第二輪分組賽以1：0擊敗上仗反勝德國的日本，取得今屆首勝。如果今晚深夜德國能夠贏西班牙的話，E組將會出現4隊3分的混亂局面。



【19：54】全場完，哥斯達黎加1：0贏日本。

【19：48】88分鐘，三笘薰左路落底傳中，引起門前大混戰，鎌田大地的射門被救到，基羅拿華斯最後接實。

【19：40】81分鐘，日本後防連番犯錯，哥斯達黎加靠基舒富拿開紀錄。這是哥斯達黎加今場首次中目標攻門。日本中堅吉田麻也的解圍有點隨意，高而不遠，守田英正趕去接應，不太到位，被逼要落地鏟。哥斯達黎加的耶仙迪積達截到，傳予基舒富拿。伊藤洋輝遲了一步走出來，包了越位。基舒富拿在禁區邊熨射，權田修一雙手飛撲，雖然勉強撲到，但皮球照樣入網。

基舒富拿為哥斯達黎加建功，擊敗日本。（Getty Images）

【19：23】67分鐘，日本再換人，由伊東純也入替堂安律。

日本在下半場變陣三中堅，三笘薰擔任一個類似翼衛的角色。

【19：19】62分鐘，日本加強攻力，派三笘薰入替右閘山根視來。

【19：16】57分鐘，相馬勇紀遠射，偏離目標。

【19：07】日本明顯踢得進取，在下半場初段圍攻哥斯達黎加，但連番射門都省到人。

【19：04】46分鐘，守田英正禁區邊遠射，基羅拿華斯撲出。這是兩隊今場首次中目標的攻門。

浅野拓磨後備登場。（美聯社）

【19：02】下半場展開。日本首先換人，由上場的入球功臣浅野拓磨入替上田綺世。伊藤洋輝入替長友佑都。

【18：48】《BBC》在文字直播中表示：「這是世界盃最差的45分鐘（The worst 45 minutes of the World Cup so far.）。」

【18：46】補時1分鐘完結，上半場完，日本與哥斯達黎加踢成0：0。哥斯達黎加半場佔58%控球，3次射門不中目標，而日本就2次射門不目標，上半場兩隊只有一個角球。兩隊的5次起腳機會都是在禁區外。

Neither Japan or Costa Rica had a shot inside the opposition box or a shot on target in the first half. 😬#FIFAWorldCup pic.twitter.com/OOP7UNIwBv — Squawka (@Squawka) November 27, 2022

各位英超球迷應該覺得他熟口熟面，這位球證是奧利華。（Getty Images）

【18：34】35分鐘，哥斯達黎加的祖爾甘保遠射，偏離目標，沒有威脅。

【18：26】踢了25分鐘，雙方未有中目標的攻門。哥斯達黎加將節奏拖得很慢，經常在中後場互傳。

【18：19】日本佔較多控球及攻勢，但雙方都未能製造到具威脅的埋門。

【18：13】13分鐘，堂安律右路傳中，在小禁區略門而過。

堂安律及祖爾甘保短兵相接。（Getty Images）

【18：03】日本一開波就採取主動，相馬勇紀左路突破傳中，之後日本1分鐘就博到角球。3分鐘，堂安律浪射出界，嚴重偏離目標。

日本教練森保一。（Getty Images）

【18：00】日本對哥斯達黎加的E組分組賽展開。

吉田麻也帶領日本出場。（Getty Images）

日本球迷。（Getty Images）

**11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）**

**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**

相比上場爆冷贏德國，日本教練森保一在今場的正選作出5個變動，尤其是中前場面目全非。他用了山根視來取代酒井宏樹打閘，防中位置收起田中碧，改派守田英正拍遠藤航。進攻4人組只保留鐮田大地，伊東純也、久保建英及前田大然失正選，堂安律、相馬勇紀及上田綺世擔正，其中堂安律上場後備落場有入波。

日本正選排陣：

門將：12權田修一

後衛：2山根視來、4板倉滉、22吉田麻也、5長友佑都

防中：6遠藤航、13守田英正

攻中：8堂安律、15鐮田大地、24相馬勇紀

前鋒： 21上田綺世



日本球迷入場支持國家隊。（美聯社）

比起上場慘吞西班牙7蛋，哥斯達黎加作出兩個正選變動，卡路士馬天尼斯失正選，改由簡度華斯頓打右閘，另外謝臣托利斯取代了小將賓尼特打左翼。

哥斯達黎加正選排陣：

門將：1基羅拿華斯

後衛：19簡度華斯頓、6奧斯卡杜亞迪、15法蘭斯高卡禾、8白賴仁奧維度

中場：4基舒富拿、5施素波格斯、17耶仙迪積達、13謝臣托利斯

前鋒：12祖爾甘保、7安東尼干卓拉斯



哥斯達黎加球迷。（Getty Images）

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

<section><h2>美斯、C朗、尼馬，誰先「登機」？</h2></section><section><h2>美斯，佢班豬隊友搞唔掂</h2></section><section><h3>C朗，趕時間收工去搵工</h3></section><section><h3>尼馬，要預備阿妹下年生日</h3></section>

<section><h2>邊支亞洲球隊行得最遠？</h2></section><section><h2>日本，足球小將夠晒熱血</h2></section><section><h3>韓國，我愛孫興慜！</h3></section><section><h3>沙特，越位陷阱+VAR幫到盡</h3></section><section><h3>伊朗，首場大敗及時反彈</h3></section><section><h3>卡塔爾，提早出局不過本身都喺度…</h3></section>

<section><h2>最想加盟港超的球星係……</h2></section><section><h2>C朗，反正佢失業</h2></section><section><h3>美斯，可順便陪張家輝返亞視</h3></section><section><h3>奧祖亞，Sam哥xSam哥拍《衝上雲霄III》！</h3></section><section><h3>馬古尼，肯定成為球迷寵兒</h3></section>