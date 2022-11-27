世界盃2022｜哥斯達黎加反底贏日本 森保一失策換人不見奇效
世界盃的戰況真的變幻莫測，上仗慘吞西班牙七蛋的哥斯達黎加，在E組第二輪分組賽以1：0擊敗上仗反勝德國的日本，取得今屆首勝。如果今晚深夜德國能夠贏西班牙的話，E組將會出現4隊3分的混亂局面。
【19：54】全場完，哥斯達黎加1：0贏日本。
【19：48】88分鐘，三笘薰左路落底傳中，引起門前大混戰，鎌田大地的射門被救到，基羅拿華斯最後接實。
【19：40】81分鐘，日本後防連番犯錯，哥斯達黎加靠基舒富拿開紀錄。這是哥斯達黎加今場首次中目標攻門。日本中堅吉田麻也的解圍有點隨意，高而不遠，守田英正趕去接應，不太到位，被逼要落地鏟。哥斯達黎加的耶仙迪積達截到，傳予基舒富拿。伊藤洋輝遲了一步走出來，包了越位。基舒富拿在禁區邊熨射，權田修一雙手飛撲，雖然勉強撲到，但皮球照樣入網。
【19：23】67分鐘，日本再換人，由伊東純也入替堂安律。
日本在下半場變陣三中堅，三笘薰擔任一個類似翼衛的角色。
【19：19】62分鐘，日本加強攻力，派三笘薰入替右閘山根視來。
【19：16】57分鐘，相馬勇紀遠射，偏離目標。
【19：07】日本明顯踢得進取，在下半場初段圍攻哥斯達黎加，但連番射門都省到人。
【19：04】46分鐘，守田英正禁區邊遠射，基羅拿華斯撲出。這是兩隊今場首次中目標的攻門。
【19：02】下半場展開。日本首先換人，由上場的入球功臣浅野拓磨入替上田綺世。伊藤洋輝入替長友佑都。
【18：48】《BBC》在文字直播中表示：「這是世界盃最差的45分鐘（The worst 45 minutes of the World Cup so far.）。」
【18：46】補時1分鐘完結，上半場完，日本與哥斯達黎加踢成0：0。哥斯達黎加半場佔58%控球，3次射門不中目標，而日本就2次射門不目標，上半場兩隊只有一個角球。兩隊的5次起腳機會都是在禁區外。
Neither Japan or Costa Rica had a shot inside the opposition box or a shot on target in the first half. 😬#FIFAWorldCup pic.twitter.com/OOP7UNIwBv— Squawka (@Squawka) November 27, 2022
【18：34】35分鐘，哥斯達黎加的祖爾甘保遠射，偏離目標，沒有威脅。
【18：26】踢了25分鐘，雙方未有中目標的攻門。哥斯達黎加將節奏拖得很慢，經常在中後場互傳。
【18：19】日本佔較多控球及攻勢，但雙方都未能製造到具威脅的埋門。
【18：13】13分鐘，堂安律右路傳中，在小禁區略門而過。
【18：03】日本一開波就採取主動，相馬勇紀左路突破傳中，之後日本1分鐘就博到角球。3分鐘，堂安律浪射出界，嚴重偏離目標。
【18：00】日本對哥斯達黎加的E組分組賽展開。
**11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）**
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相比上場爆冷贏德國，日本教練森保一在今場的正選作出5個變動，尤其是中前場面目全非。他用了山根視來取代酒井宏樹打閘，防中位置收起田中碧，改派守田英正拍遠藤航。進攻4人組只保留鐮田大地，伊東純也、久保建英及前田大然失正選，堂安律、相馬勇紀及上田綺世擔正，其中堂安律上場後備落場有入波。
日本正選排陣：
門將：12權田修一
後衛：2山根視來、4板倉滉、22吉田麻也、5長友佑都
防中：6遠藤航、13守田英正
攻中：8堂安律、15鐮田大地、24相馬勇紀
前鋒： 21上田綺世
比起上場慘吞西班牙7蛋，哥斯達黎加作出兩個正選變動，卡路士馬天尼斯失正選，改由簡度華斯頓打右閘，另外謝臣托利斯取代了小將賓尼特打左翼。
哥斯達黎加正選排陣：
門將：1基羅拿華斯
後衛：19簡度華斯頓、6奧斯卡杜亞迪、15法蘭斯高卡禾、8白賴仁奧維度
中場：4基舒富拿、5施素波格斯、17耶仙迪積達、13謝臣托利斯
前鋒：12祖爾甘保、7安東尼干卓拉斯
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