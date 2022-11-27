世界盃2022｜日本大變陣對哥斯達黎加 上半場開波（持續更新）
日本隊今晚再度在世界盃出擊！
香港時間今晚6時，上演世界盃E組第二輪分組賽，由日本對哥斯達黎加。日本上場爆冷以2：1反勝德國，表現驚喜，今仗面對同組實力最弱的中美洲球隊哥斯達黎加，力爭兩連勝，希望提早晉級。哥斯達黎加首戰以0：7大敗於西班牙腳下。今場賽事會由ViuTV 99台免費直播，各位球迷可以免費觀賞「藍武士」的表現。
【18：34】35分鐘，哥斯達黎加的祖爾甘保遠射，偏離目標，沒有威脅。
【18：26】踢了25分鐘，雙方未有中目標的攻門。哥斯達黎加將節奏拖得很慢，經常在中後場互傳。
【18：19】日本佔較多控球及攻勢，但雙方都未能製造到具威脅的埋門。
【18：13】13分鐘，堂安律右路傳中，在小禁區略門而過。
【18：03】日本一開波就採取主動，相馬勇紀左路突破傳中，之後日本1分鐘就博到角球。3分鐘，堂安律浪射出界，嚴重偏離目標。
【18：00】日本對哥斯達黎加的E組分組賽展開。
**11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）**
**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**
相比上場爆冷贏德國，日本教練森保一在今場的正選作出5個變動，尤其是中前場面目全非。他用了山根視來取代酒井宏樹打閘，防中位置收起田中碧，改派守田英正拍遠藤航。進攻4人組只保留鐮田大地，伊東純也、久保建英及前田大然失正選，堂安律、相馬勇紀及上田綺世擔正，其中堂安律上場後備落場有入波。
日本正選排陣：
門將：12權田修一
後衛：2山根視來、4板倉滉、22吉田麻也、5長友佑都
防中：6遠藤航、13守田英正
攻中：8堂安律、15鐮田大地、24相馬勇紀
前鋒： 21上田綺世
比起上場慘吞西班牙7蛋，哥斯達黎加作出兩個正選變動，卡路士馬天尼斯失正選，改由簡度華斯頓打右閘，另外謝臣托利斯取代了小將賓尼特打左翼。
哥斯達黎加正選排陣：
門將：1基羅拿華斯
後衛：19簡度華斯頓、6奧斯卡杜亞迪、15法蘭斯高卡禾、8白賴仁奧維度
中場：4基舒富拿、5施素波格斯、17耶仙迪積達、13謝臣托利斯
前鋒：12祖爾甘保、7安東尼干卓拉斯
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