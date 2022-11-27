世界盃2022｜比利時迪布尼正選　摩洛哥臨陣換龍門（持續更新）

比利時今晚9時出戰世界盃F組第二輪分組賽對摩洛哥，力爭兩連勝，希望提早晉級16強。比利時首戰靠巴舒亞伊建功，以1：0險勝加拿大。至於摩洛哥首戰就與克羅地亞踢成0：0，今仗力爭首勝。



**11月27日（日）晚上9時：【F組】比利時對摩洛哥**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

【21：34】34分鐘，夏基美左路推入禁區，窄角度勁射高出。

【21：28】28分鐘，夏基美接應隊友長傳頭槌回後，阿馬拿第一時間窩利抽高。

【21：23】摩洛哥原本派出耶辛尼保奴把關，這位門將有份列隊出場，但就沒有拍攝賽前隊照，之後摩洛哥在開賽一刻，已改由蒙尼亞莫漢特守龍。據指，耶辛尼保奴在熱身時受傷，最後為保險計改坐後備。

耶辛尼保奴（藍衫1號）有份列隊出場。（Getty Images）

【21：20】20分鐘，薛耶治右路推入大位遠射越楣而過。

【21：19】比利時第一次射中目標，梅尼亞左路離門20多碼起腳，被輕鬆接實。

夏薩特。（Getty Images）

【21：15】首15分鐘比利時控球率超過8成，夏薩特兩次在邊線控球，都未能夠突圍而出。

【21：06】5分鐘，杜根夏薩特斜線妙傳，巴舒亞伊入楔快射，卻被封位擋出。1分鐘後，艾達韋列特接應角球頭槌攻門，但偏離目標。

比利時球迷。（Getty Images）

以下為比利時正選陣容：

門將：1泰拔高圖爾斯

後衛：15梅尼亞、2艾達韋列特、5維頓漢

中場：21卡斯泰尼、18阿馬度安拿拿、6韋素、16杜根夏薩特

攻中：7奇雲迪布尼、10夏薩特

前鋒：23巴舒亞伊



摩洛哥球迷。（Getty Images）

以下是摩洛哥正選陣容：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美、5阿古特、6路曼沙斯、3馬沙拉奧

中場：8奧拿希、4蘇夫恩岩拉伯特、15阿馬拿

前鋒：7薛耶治、19安尼斯利、17保法爾



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