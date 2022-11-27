世界盃2022｜克羅地亞深夜12點對加拿大　99台免費播（持續更新）

世界盃F組第二輪分組賽，克羅地亞及加拿大力爭首勝，今晚深夜12時上演。今場比賽會由ViuTV 99台免費直播，大家可以免費觀看克羅地亞中場大師莫迪歷的風采。

上屆亞軍克羅地亞在首場分組賽，只能跟摩洛哥賽和0：0，表現令人失望。至於加拿大上場對比利時表現不俗，充滿活力，僅以0：1僅負。



**11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大（ViuTV免費直播）**

**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**

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