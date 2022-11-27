世界盃2022｜克羅地亞深夜12點對加拿大 99台免費播（持續更新）
撰文：顏銘輝
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世界盃F組第二輪分組賽，克羅地亞及加拿大力爭首勝，今晚深夜12時上演。今場比賽會由ViuTV 99台免費直播，大家可以免費觀看克羅地亞中場大師莫迪歷的風采。
上屆亞軍克羅地亞在首場分組賽，只能跟摩洛哥賽和0：0，表現令人失望。至於加拿大上場對比利時表現不俗，充滿活力，僅以0：1僅負。
**11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大（ViuTV免費直播）**
**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**
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克羅地亞今屆第二場分組賽何時舉行？
11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大（ViuTV免費直播）
克羅地亞有什麼焦點球星？
莫迪歷、高華錫、波索域