世界盃2022｜西班牙對德國深夜爆發　分組賽重頭大戰（持續更新）

撰文：顏銘輝
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世界盃2022分組賽最重頭的大戰，E組的西班牙鬥德國，香港時間今晚深夜3時舉行。這兩支歐洲傳統勁旅首戰命途各異，2010年冠軍西班牙盡顯霸氣，以7：0大破哥斯達黎加，創出今屆賽事最大勝仗；2014年冠軍德國就滑鐵盧，竟然在先入球之下不敵日本1：2。

**11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國**

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德國今屆第二場分組賽何時舉行？

11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國

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