世界盃2022｜西班牙對德國深夜爆發　分組賽重頭大戰（持續更新）

世界盃2022分組賽最重頭的大戰，E組的西班牙鬥德國，香港時間今晚深夜3時舉行。這兩支歐洲傳統勁旅首戰命途各異，2010年冠軍西班牙盡顯霸氣，以7：0大破哥斯達黎加，創出今屆賽事最大勝仗；2014年冠軍德國就滑鐵盧，竟然在先入球之下不敵日本1：2。



**11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

<section><h2>美斯、C朗、尼馬，誰先「登機」？</h2></section><section><h2>美斯，佢班豬隊友搞唔掂</h2></section><section><h3>C朗，趕時間收工去搵工</h3></section><section><h3>尼馬，要預備阿妹下年生日</h3></section>

<section><h2>邊支亞洲球隊行得最遠？</h2></section><section><h2>日本，足球小將夠晒熱血</h2></section><section><h3>韓國，我愛孫興慜！</h3></section><section><h3>沙特，越位陷阱+VAR幫到盡</h3></section><section><h3>伊朗，首場大敗及時反彈</h3></section><section><h3>卡塔爾，提早出局不過本身都喺度…</h3></section>

<section><h2>最想加盟港超的球星係……</h2></section><section><h2>C朗，反正佢失業</h2></section><section><h3>美斯，可順便陪張家輝返亞視</h3></section><section><h3>奧祖亞，Sam哥xSam哥拍《衝上雲霄III》！</h3></section><section><h3>馬古尼，肯定成為球迷寵兒</h3></section>