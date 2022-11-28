世界盃2022｜西班牙德國快鬥快 魯迪格頭槌食詐糊半場互交白卷
世界盃2022分組賽最重頭的大戰，E組的西班牙鬥德國，香港時間今晚深夜3時舉行。這兩支歐洲傳統勁旅首戰命途各異，2010年冠軍西班牙盡顯霸氣，以7：0大破哥斯達黎加，創出今屆賽事最大勝仗；2014年冠軍德國就滑鐵盧，竟然在先入球之下不敵日本1：2。
**11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國**
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德國上仗意外不敵日本，想出線不容有失。他們的正選陣容，前後各有一個變動，常用右閘泰路基拿（Thilo Kehrer）重回正選，上仗被點名犯錯的歷卡斯蘇尼（Niklas Süle）回到中路，尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）退居後備。上仗正選前鋒夏維斯（Kai Havertz）失去正選，德國安排哥列斯卡（Leon Goretzka）正選，希望增加中路人手。
西班牙上仗大炒哥斯達黎加7:0，今戰只有一個變動，右閘艾斯派古達（César Azpilicueta）由丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）取代。
開賽初段，西班牙的組織較有威脅，能夠騷擾德國的禁區，並在7分鐘首先埋門。丹尼爾奧莫（Dani Olmo）左路禁區頂勁射，紐亞（Manuel Neuer）視線被擋下僅僅叉到後中楣底彈出界。
德國隨即回敬，哥列斯卡（Leon Goretzka）與根度簡（İlkay Gündoğan）配合後扯散西班牙防線，直線送交基拿比（Serge Gnabry）起腳，被烏尼西蒙（Unai Simón）救出。
兩軍互相爭持24分鐘，德國逼成西班牙後防混亂，趁西班牙未及解圍，基拿比在右路燙遠柱，柱邊出界。
西班牙在後段開始改變策略，以後場高吊球直達德國後防，由奧莫衝刺竄擾。36分鐘因而取得角球，托利斯遠柱無人看管勁射，被穆斯亞拿奮不顧身擋走。
德國來到40分鐘，把握罰球先破網，可惜食詐糊。右路開出罰球，魯迪格（Antonio Rüdiger）無人看管下頂入，可惜他走快一步，突出半步，被判無效。兩軍半場互交白卷。
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