世界盃︱吳鎮宇本尊終於回應球迷　自認似奧祖亞原來另有目的

世界盃每四年一度，便會帶起墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）與香港著名演員吳鎮宇人有相似的話題。

網民親暱地叫奧祖亞為墨西哥「Sam哥」，以吳鎮宇在電視劇《衝上雲霄》中深入民心的角色來叫他。今屆世界盃不少人甚至「以真亂假」，湧到吳鎮宇的微博為奧祖亞和墨西哥打氣和表達讚賞，他一直未有回應，直到周一（28日）這位影帝級人馬搞笑地投入「角色」，以「墨Sam哥」身份搞笑現身。



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墨西哥Sam哥奧祖亞與正牌「Sam哥」吳鎮宇連神情也相似。（Getty Images／劇照）

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外貌酷似香港演員吳鎮宇的墨西哥門將奧祖亞，在世界盃首場C組分組賽對波蘭，因撲出神鋒羅拔利雲度夫斯基的十二碼，再受港人注目。內地網民同樣以「墨西哥吳鎮宇」直呼奧祖亞，當時更有不少網民直接到吳鎮宇的微博留言，開玩笑地讚他「撲得不錯」。

吳鎮宇自9月24日以來便沒有更新微博，奧祖亞救出利雲度夫斯基的十二碼後，許多網民還是湧到其微博「吳鎮宇DD的食食豬樂部」，留下有關賽事的言論，包括「點球（十二碼）撲得不錯」、「大賽門將，吳鎮宇」、「這龍門就該吳鎮宇來守」。直到賽事接近完成第二輪分組賽，吳鎮宇終於再次有新帖文，更與奧祖亞有關。

吳鎮宇微博吸引許多球迷留言。（微博）

網民期待的畫面終於出現，吳鎮宇以iPhone上載一張明顯是奧祖亞的照片，並寫上：「不好意思我才緩過來，我盡力了，為何要給機會梅西（港譯：美斯）起腳！前面人多擋我視線，下一場對沙特，我不會再失的。」



很明顯，這位港產影帝在帖文投入了「墨Sam哥」奧祖亞的角色，以對方身份發言。意思就是在墨西哥對阿根廷一仗過後，才剛剛喘過氣來，指出自己已經盡力，可惜隊友給予阿根廷球王美斯機會起腳，並決心在對沙特阿拉伯的最後一場分組賽決不會失球。

吳鎮宇在微博搞笑地變身「墨Sam哥」奧祖亞代言。（吳鎮宇微博）

吳鎮宇一直未理會網民呼喚，為何此時才突然出帖扮作「墨Sam哥」？

鳳凰無寶不落，答案在帖文之後的一句「因為我要去參加一個綜藝，12月4日等著（着）官宣。」原來要為新綜藝節目宣傳，「上水」時機完美，也令世界盃期間變身「墨Sam哥」合情合理。

奧祖亞在墨西哥地位祟高。（Getty Images）

其實奧祖亞代表墨西哥已有18年，他在2006年和2010年都入選墨西。哥的世界盃大軍，惟沒有上陣機會，到2014年終於作世界盃處子戰，便因表現優秀而聞名，加上外貌酷似吳鎮宇，廣為香港人熟悉。



即使他每4年才出現一次在普羅大眾視線，但香港球迷仍一見便知他是「墨西哥Sam哥」。事實上，他18年來為墨西哥征戰許多大小賽事，除世界盃，尚有美洲金盃、奧運會、洲際國家盃等。

奧祖亞、吳鎮宇連氣質也相似：

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奧祖亞生涯早段由青年到成年賽，都在墨西哥的阿美利加落班，其後轉戰法甲的阿些斯奧，他在2014年世界盃成名後曾到西甲落班，惟不算成功，更在2016/17球季效力CF格蘭納達時，打破當時的西甲單季失球紀錄，失掉80球之多。



他隨隊降班後繼續踢正選，並獲選為賽季最佳球員。離開西班牙後他轉戰比利時的標準列治，站穩正選，2019/20球季回歸在墨西哥的母會阿美利加，效力至今。

今屆世界盃阿根廷與墨西哥在分組賽C組對陣，上演「阿根廷張家輝」美斯與「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞的夢幻對決畫面。最後美斯一記金球射破奧祖亞十指關，再交出一次助攻，領阿根廷2：0獲勝，賽後兩位同是世界盃「五朝元老」的球員惺惺相惜，彼此問候一番。