世界盃2022｜塞爾維亞對喀麥隆6點舉行　米祖域正選（持續更新）

世界盃G組第二輪賽事，塞爾維亞對喀麥隆，香港時間今晚6時舉行。

塞爾維亞及喀麥隆在首輪都吞蛋輸波，今仗力爭首勝，力保出線希望。塞爾維亞上場面對同組實力最強的巴西，下半場連失兩球，以0：2落敗。至於喀麥隆就以0：1負於瑞士。



**11月28日（一）晚上6時：【G組】喀麥隆對塞爾維亞**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

以下是塞爾維亞正選陣容：

門將：23雲查米連高域沙域

後衛：4尼高拉米連高域、5維爾高域、2柏夫洛域

中場：14施夫高域、16沙沙盧傑、6馬斯莫域、17菲臘高斯迪

攻中：10杜辛泰迪治、20米連高域沙域

前鋒：9阿歷山大米祖域



以下是喀麥隆正選陣容：

門將：16伊柏斯

後衛：19哥連斯菲、21卡斯迪列圖、3尼古拉斯尼高路、25洛侯杜奴

中場：8森保安古沙、15皮亞根迪、18馬田康格拿

前鋒：20麥比奧莫、13祖普莫亭、12托高伊甘比



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