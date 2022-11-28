世界盃2022｜塞爾維亞補時連入兩球 2：1反超喀麥隆（持續更新）
世界盃G組第二輪賽事，塞爾維亞對喀麥隆，香港時間今晚6時舉行。
塞爾維亞及喀麥隆在首輪都吞蛋輸波，今仗力爭首勝，力保出線希望。塞爾維亞上場面對同組實力最強的巴西，下半場連失兩球，以0：2落敗。至於喀麥隆就以0：1負於瑞士。
**11月28日（一）晚上6時：【G組】喀麥隆對塞爾維亞**
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【18：49】補時3分鐘，米連高域沙域禁區頂無人看管下掃把腳燙射，雖然角度欠奉，但臨危受命、過去一年不曾於國際賽上陣的伊柏斯仍失守。塞爾維亞反超前2：1。
【18：47】補時1分鐘，塞爾維亞罰球機會，泰迪輕力斬入禁區，1.94米的後衛柏夫洛域頭槌頂反方向入網，追平1：1。
【18：44】完半場前，皮亞根迪中場偷波後推進，禁區外射地波角度太正被擋出，自己補射但偏離目標。
【18：40】40分鐘，塞爾維亞右傳中大漏，杜辛泰迪治接應隊友回傳，第一時間拗身抽射高出。
【18：29】喀麥隆開出角球，前柱球員二傳頂後，卡斯迪列圖白界線前輕鬆撞入。喀麥隆後備球員橫跨球場，到後備席另一邊角球旗慶祝。
【18：19】19分鐘，喀麥隆中場皮亞根迪右路窄角度凌空抽射，被雲查米連高域沙域撲出底線。
【18：17】17分鐘，喀麥隆解圍犯錯省中自己人，皮球彈落米祖域面前，這位前鋒離門10碼大力抽射出界。
【18：11】11分鐘，塞爾維亞中鋒阿歷山大米祖域跟隊友撞牆後，近右路底線冷靜扣過後衛，左腳燙射遠柱卻彈門框而出。
首場分組賽為喀麥隆踢足90分鐘的國際米蘭守門員奧拿拿，在今仗賽前數小時突然被剔出大軍名單，改由伊柏斯把關。
據法新社引述消息報道，奧拿拿是因為紀律問題被踢走。這位26歲門將曾效力阿積士，2021年2月曾因對禁藥呈陽性反應，而被國際足協禁賽12個月。
以下是塞爾維亞正選陣容：
門將：23雲查米連高域沙域
後衛：4尼高拉米連高域、5維爾高域、2柏夫洛域
中場：14施夫高域、16沙沙盧傑、6馬斯莫域、17菲臘高斯迪
攻中：10杜辛泰迪治、20米連高域沙域
前鋒：9阿歷山大米祖域
以下是喀麥隆正選陣容：
門將：16伊柏斯
後衛：19哥連斯菲、21卡斯迪列圖、3尼古拉斯尼高路、25洛侯杜奴
中場：8森保安古沙、15皮亞根迪、18馬田康格拿
前鋒：20麥比奧莫、13祖普莫亭、12托高伊甘比
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