世界盃2022｜G組塞爾維亞對喀麥隆 早場今晚6點舉行（持續更新）
撰文：顏銘輝
出版：更新：
世界盃G組第二輪賽事，塞爾維亞對喀麥隆，香港時間今晚6時舉行。
塞爾維亞及喀麥隆在首輪都吞蛋輸波，今仗力爭首勝，力保出線希望。塞爾維亞上場面對同組實力最強的巴西，下半場連失兩球，以0：2落敗。至於喀麥隆就以0：1負於瑞士。
**11月28日（一）晚上6時：【G組】喀麥隆對塞爾維亞**
**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**
其他有用連結：
世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
世界盃2022｜哈利卡尼遇硬朗攔截足踝負傷待檢 或無緣鬥美國世界盃2022｜法國悍將悲喜交集的地標戰 入替重傷胞兄即獻助攻世界盃2022｜法國災星臨門催生變革 解構新中場動脈基沙文世界盃2022｜衛冕法國登場逆轉澳洲響勝鼓 基奧特梅開二度世界盃2022｜沙特阿拉伯史上最大勝仗 國王宣布放假一天舉國歡騰世界盃2022｜墨西哥0：0波蘭 利雲12碼宴客 沙特居C組榜首世界盃2022｜阿根廷爆冷吞敗 出線機會僅11% 美斯：沒想過會輸
塞爾維亞今屆第二場分組賽何時舉行？
11月28日（一）晚上6時：【G組】喀麥隆對塞爾維亞
塞爾維亞有什麼焦點球星？
阿歷山大米祖域、盧卡祖域、杜辛華荷域