世界盃2022｜免費睇孫興慜 韓國今晚9點對加納（持續更新）
撰文：顏銘輝
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世界盃H組第二輪賽事，韓國對加納，香港時間今晚9時開波。這場韓國對加納的比賽還會在ViuTV 99台免費直播，香港球迷可以免費觀看韓國球星孫興慜獻技。
韓國及加納首輪同樣未開勝門。韓國首戰對烏拉圭，全靠門柱門楣抵擋，守得住0：0完場。加納就跟葡萄牙在首戰尾段上演入球騷，最後以2：3飲恨。
**11月28日（一）晚上9時：【H組】韓國對加納（ViuTV免費直播）**
**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**
今晚ViuTV連續免費直播兩場世界盃比賽，在韓國對加納之後，還有深夜12時G組的巴西對瑞士。
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韓國今屆第二場分組賽何時舉行？
11月28日（一）晚上9時：【H組】韓國對加納（ViuTV免費直播）
韓國有什麼焦點球星？
孫興慜、金玟哉、黃義助