世界盃2022｜加納半場領先2：0　兩次傳中轟散韓國（持續更新）

世界盃H組第二輪賽事，韓國對加納，香港時間今晚9時開波。加納領先2：0。



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【22：05】韓國首先換人，收起鄭優營，派羅相浩入替。

【21：50】補時5分鐘完結，加納半場領先2：0。雖然韓國佔近6成控球，但實際威脅加納的埋門不多，5次攻門全部不中目標，相反加納踢得有效率，攻勢一針見血，頭兩次攻門，全部都轉化成入球。

古度斯搶點，頭槌頂入，加納領先到2：0。（Getty Images）

【21：35】34分鐘，加納陣地戰進攻，佐敦阿休左路傳中，古度斯把握韓國中堅金英權身後的空位入楔，搶在金珍洙前頂入，加納領先到2：0。

這是加納今場第2次攻門，全都轉化成入球。相反，初段踢得很有氣勢的韓國，攻勢其實只是隔靴搔癢，4次埋門全部不中目標。加納今屆兩場比賽暫時攻入4球。

沙利素慶祝入球。（Getty Images）

【21：26】24分鐘，加納在進攻左路博到罰球，佐敦阿休斬高波入禁區，引起一片混亂，穆罕默德沙利素門前射入。雖然一度懷疑在沙利素入球前安祖阿休有手球，但經VAR複核後，認為入球有效，加納今場首個攻門就轉化成入球。加納領先1：0。

+ 2

【21：18】韓國初段踢得主動，頻頻從兩翼進攻，在開波18分鐘已經博到7個角球，但韓國數次攻門都不中目標，威脅不大。

【21：08】8分鐘，韓國角球攻勢，加納解圍不遠，鄭優營禁區頂右腳遠射，省中對方球員出底線。

鄭優營起腳。（Getty Images）

【21：00】韓國對加納的比賽展開。

【20：57】韓國中場權昶勳在奏國歌時造出敬禮手勢。權昶勳正服兵役，效力隸屬韓國軍方體育部隊的金泉尚武。

韓國中場權昶勳造出敬禮手勢。（Twitter）

**以下為賽前消息**

小數據：加納已經有12年未在世界盃贏過波，上次是在2010年的16強2：1贏美國。

韓國今場又擺出「五金」防線（韓國隊守將全部姓金原來很合理 孫興慜祖籍是哪裏）。

韓國球迷。（Getty Images）

+ 4

韓國今場沿用上仗的防線，但進攻就大執位，只保留孫興慜，李在城、黃義助及羅相浩退居後備，改用權昶勳、鄭優營及曹圭成打正選。

**11月28日（一）晚上9時：【H組】韓國對加納（ViuTV免費直播）**

**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**

這場韓國對加納的比賽還會在ViuTV 99台免費直播，香港球迷可以免費觀看韓國球星孫興慜獻技。



韓國及加納首輪同樣未開勝門。韓國首戰對烏拉圭，全靠門柱門楣抵擋，守得住0：0完場。加納就跟葡萄牙在首戰尾段上演入球騷，最後以2：3飲恨。

韓國對加納的正選陣容。（01美術製圖）

韓國正選排陣：

門將：1金承奎

後衛：15金紋奐、19金英權、4金玟哉、3金珍洙

中場：5鄭又榮、6黃仁範、22權昶勳、25鄭優營

前鋒：7孫興慜、9曹圭成



孫興慜繼續戴面罩出戰。（Getty Images）

加納正選排陣：

門將：1亞提斯基

後衛：2蘭普堤、18艾馬迪、4穆罕默德沙利素、14基迪安文沙

中場：5湯馬士柏迪、21艾度沙美特、20古度斯

前鋒：10安祖阿休、19伊拿基威廉斯、9佐敦阿休



今晚ViuTV連續免費直播兩場世界盃比賽，在韓國對加納之後，還有深夜12時G組的巴西對瑞士。

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