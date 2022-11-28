世界盃2022｜加納半場領先2：0 兩次傳中轟散韓國（持續更新）
世界盃H組第二輪賽事，韓國對加納，香港時間今晚9時開波。加納領先2：0。
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【22：05】韓國首先換人，收起鄭優營，派羅相浩入替。
【21：50】補時5分鐘完結，加納半場領先2：0。雖然韓國佔近6成控球，但實際威脅加納的埋門不多，5次攻門全部不中目標，相反加納踢得有效率，攻勢一針見血，頭兩次攻門，全部都轉化成入球。
【21：35】34分鐘，加納陣地戰進攻，佐敦阿休左路傳中，古度斯把握韓國中堅金英權身後的空位入楔，搶在金珍洙前頂入，加納領先到2：0。
這是加納今場第2次攻門，全都轉化成入球。相反，初段踢得很有氣勢的韓國，攻勢其實只是隔靴搔癢，4次埋門全部不中目標。加納今屆兩場比賽暫時攻入4球。
【21：26】24分鐘，加納在進攻左路博到罰球，佐敦阿休斬高波入禁區，引起一片混亂，穆罕默德沙利素門前射入。雖然一度懷疑在沙利素入球前安祖阿休有手球，但經VAR複核後，認為入球有效，加納今場首個攻門就轉化成入球。加納領先1：0。
【21：18】韓國初段踢得主動，頻頻從兩翼進攻，在開波18分鐘已經博到7個角球，但韓國數次攻門都不中目標，威脅不大。
【21：08】8分鐘，韓國角球攻勢，加納解圍不遠，鄭優營禁區頂右腳遠射，省中對方球員出底線。
【21：00】韓國對加納的比賽展開。
【20：57】韓國中場權昶勳在奏國歌時造出敬禮手勢。權昶勳正服兵役，效力隸屬韓國軍方體育部隊的金泉尚武。
**以下為賽前消息**
小數據：加納已經有12年未在世界盃贏過波，上次是在2010年的16強2：1贏美國。
韓國今場又擺出「五金」防線（韓國隊守將全部姓金原來很合理 孫興慜祖籍是哪裏）。
韓國今場沿用上仗的防線，但進攻就大執位，只保留孫興慜，李在城、黃義助及羅相浩退居後備，改用權昶勳、鄭優營及曹圭成打正選。
**11月28日（一）晚上9時：【H組】韓國對加納（ViuTV免費直播）**
**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**
這場韓國對加納的比賽還會在ViuTV 99台免費直播，香港球迷可以免費觀看韓國球星孫興慜獻技。
韓國及加納首輪同樣未開勝門。韓國首戰對烏拉圭，全靠門柱門楣抵擋，守得住0：0完場。加納就跟葡萄牙在首戰尾段上演入球騷，最後以2：3飲恨。
韓國正選排陣：
門將：1金承奎
後衛：15金紋奐、19金英權、4金玟哉、3金珍洙
中場：5鄭又榮、6黃仁範、22權昶勳、25鄭優營
前鋒：7孫興慜、9曹圭成
加納正選排陣：
門將：1亞提斯基
後衛：2蘭普堤、18艾馬迪、4穆罕默德沙利素、14基迪安文沙
中場：5湯馬士柏迪、21艾度沙美特、20古度斯
前鋒：10安祖阿休、19伊拿基威廉斯、9佐敦阿休
今晚ViuTV連續免費直播兩場世界盃比賽，在韓國對加納之後，還有深夜12時G組的巴西對瑞士。
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