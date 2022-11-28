世界盃2022｜巴西對瑞士正選陣容出爐　ViuTV免費播（持續更新）

世界盃G組，巴西力爭兩連勝，希望提早晉級。「森巴軍團」將會在今晚12時對瑞士。這場免費還會由ViuTV 99台免費直播，香港球迷可以免費觀賞巴西的精湛球技。

巴西首戰靠李察利臣梅開二度，以2：0擊敗塞爾維亞先拔頭籌，但頭號球星尼馬受傷，再未能於分組賽披甲。雖然巴西前場人才濟濟，但今仗還要看看失去尼馬對他們的影響。至於瑞士首戰就以1：0贏喀麥隆，與巴西同得3分，暫時在G組以得失球落後巴西排次席。



**11月28日（一）深夜12時：【G組】巴西對瑞士（ViuTV免費直播）**

**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**

今晚ViuTV連續免費直播兩場世界盃比賽，在巴西對瑞士之前，還有晚上9時H組的韓國對加納。

（01製圖）

以下是巴西正選陣容：

門將：1艾利臣比加

後衛：14艾達米列達奧、4馬昆賀斯、3堤亞高施華、6阿歷士辛度

中場：8費特、5卡斯米路、7盧卡斯柏基達

前鋒：11拉芬夏、9李察利臣、20雲尼斯奧斯



以下是瑞士正選陣容：

門將：1恩尼森馬

後衛：3施雲韋迪馬、5文路爾艾簡治、4尼高艾維迪、13列卡度洛迪古斯

防中：8費奧拿、10格列沙加

中場：17魯賓華加斯、15迪積比爾蘇維、25法比安列達

前鋒：7比列安保路



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