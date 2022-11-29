世界盃2022｜巴西瑞士半場交白卷 尼馬缺陣未能破門（持續更新）
世界盃G組，巴西力爭兩連勝，希望提早晉級。「森巴軍團」對瑞士除缺少尼馬外，後防亦作出調動。
【45分鐘】巴西半場以洛迪高高斯入替盧卡斯柏基達。
上半場戰情：
【43分鐘】現場照明系統出現故障，燈光一度轉暗數秒鐘。
【38分鐘】瑞士穩守突擊迎戰下，巴西雖有4次射門2次中龍，但未能構成太大威脅。
【30分鐘】拉芬夏禁區外推橫，離門約25碼遠射，被恩尼森馬沒收。
【26分鐘】拉芬夏右路禁區⻆傳中，雲尼斯奧斯起碼射門，少許撻Q下被瑞士門將恩尼森馬擋出。
【18分鐘】柏基達左路地波傳中，李察利臣來遲一步未能接應，被瑞士解圍。
【11分鐘】李察利臣右路落低線傳中，隊友未能把握機會被瑞士後防解圍。
【10分鐘】開賽後10分鐘，雙方仍未有正式射門。
防線上，巴西今仗以艾達米列達奧取代丹尼路雷斯，阿歷士辛度亦收起，改由費特伙拍卡斯米路，一對曼聯中場線作為巴西中軸。前鋒線尼馬缺陣，李察利臣、雲尼斯奧斯和拉芬夏3人在前線攻堅。
***以下為開賽前資訊***
巴西首戰靠李察利臣梅開二度，以2：0擊敗塞爾維亞先拔頭籌，但頭號球星尼馬受傷，再未能於分組賽披甲。雖然巴西前場人才濟濟，但今仗還要看看失去尼馬對他們的影響。至於瑞士首戰就以1：0贏喀麥隆，與巴西同得3分，暫時在G組以得失球落後巴西排次席。
**11月28日（一）深夜12時：【G組】巴西對瑞士（ViuTV免費直播）**
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今晚ViuTV連續免費直播兩場世界盃比賽，在巴西對瑞士之前，還有晚上9時H組的韓國對加納。
以下是巴西正選陣容：
門將：1艾利臣比加
後衛：14艾達米列達奧、4馬昆賀斯、3堤亞高施華、6阿歷士辛度
中場：8費特、5卡斯米路、7盧卡斯柏基達
前鋒：11拉芬夏、9李察利臣、20雲尼斯奧斯
以下是瑞士正選陣容：
門將：1恩尼森馬
後衛：3施雲韋迪馬、5文路爾艾簡治、4尼高艾維迪、13列卡度洛迪古斯
防中：8費奧拿、10格列沙加
中場：17魯賓華加斯、15迪積比爾蘇維、25法比安列達
前鋒：7比列安保路
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