世界盃2022｜葡萄牙烏拉圭半場0：0 雙方變陣下互有攻守
C朗拿度領軍的葡萄牙今晚深夜3時，出戰H組第二輪分組賽，面對南美勁旅烏拉圭。
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以下為上半場戰情：
次輪分組賽最後一場比賽由葡萄牙鬥烏拉圭。烏拉圭今仗變陣，以卡雲尼掛帥，上場正選的蘇亞雷斯先列後備。甫開賽，烏拉圭即以馬泰斯奧利華拉與卡雲尼一個one-two配合後射入越楣而去。
之後輪到葡萄牙反攻，C朗左路底線接應隊友長傳，以左肩將皮球反彈至禁區外，隊友威廉卡華路窩利抽射，惜無功而還。至6分鐘，烏拉圭中場賓坦古亞侵犯對手後衛魯賓戴亞斯領黃牌。
雙方其後互有攻守，至31分鐘賓坦古亞接應達雲紐尼斯左路傳送後突破，爆過兩人後成單刀之勢，對方門將迪奧高哥斯達出迎封位，雖然已落地但賓坦古射地波未能射破迪奧高哥斯達。之後雙方開始大開大閤對攻，祖奧菲歷斯射門省中對手未能命中；賓坦古亞其後再度突破對手防線起腳，皮球無力溜前但紐尼斯未能「執雞」。
37分鐘葡萄牙魯賓尼維斯侵犯對手古利姆華利拿領黃牌，右路三閘線取得罰球但無功而還。40分鐘，本身有傷在身的葡萄牙後防紐奴文迪斯在無受壓下拉傷要退下火線，離場時更流下男兒淚，由拉菲爾古里路入替。44分鐘，烏拉圭馬泰斯奧利華拉阻對方快開罰球領黃牌。半場完結，葡萄牙9射1中龍；烏拉圭則4射1中。
葡萄牙正選陣容：
門將：22迪奧高哥斯達
後衛：3比比、4魯賓戴亞斯、19紐奴文迪斯、20祖奧簡斯路
中場：10貝拿度施華、14威廉卡華路、18魯賓尼維斯
前鋒：7C朗拿度、8般奴費南迪斯、11祖奧菲歷斯
烏拉圭正選陣容：
門將：23沙治奧洛捷迪
後衛：2荷西基文尼斯、3高甸、16馬泰斯奧利華拉、19高亞迪斯、13古利姆華利拿
中場：5馬泰斯雲仙奴、6賓坦古亞、15費達歷高華維迪
前鋒：11達雲紐尼斯、21卡雲尼
***以下為賽前資訊***
C朗在首場分組賽12碼建功，連續5屆世界盃都有入波，為葡萄牙開紀錄，葡萄牙最後以3：2力克加納，打開勝利之門。不過，葡萄牙守將丹尼路彭利拿訓練中受傷，今仗未能披甲，或要由39歲的比比踢正選中堅。至於烏拉圭首場與韓國踢成0：0，雖然兩度中柱中楣，但未能始終攻破韓國大門。
**11月28日（一）深夜3時：【G組】葡萄牙對烏拉圭**
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