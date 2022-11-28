世界盃2022｜C朗拿度深夜3時登場　葡萄牙鬥烏拉圭（持續更新）

C朗拿度領軍的葡萄牙今晚深夜3時，出戰H組第二輪分組賽，面對南美勁旅烏拉圭。

C朗在首場分組賽12碼建功，連續5屆世界盃都有入波，為葡萄牙開紀錄，葡萄牙最後以3：2力克加納，打開勝利之門。不過，葡萄牙守將丹尼路彭利拿訓練中受傷，今仗未能披甲，或要由39歲的比比踢正選中堅。至於烏拉圭首場與韓國踢成0：0，雖然兩度中柱中楣，但未能始終攻破韓國大門。



**11月28日（一）深夜3時：【G組】葡萄牙對烏拉圭**

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