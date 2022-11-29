世界盃熱話｜烏拉圭大使唔信邪找成龍「加持」　負葡萄牙兩戰包尾

南美勁旅之一烏拉圭，今屆世界盃頭兩場分組賽表現令人失望，三大射手蘇亞雷斯、卡雲尼和紐尼斯在陣，竟一球未得，繼上場0：0賽和韓國，今仗對葡萄牙0：2敗陣而回。

兩戰過後，這支上屆闖入八強的兩屆冠軍，僅以1在H組包尾，除個別球員外，球隊整體狀態十分沉迷，教人不思不得其解。有趣的是，烏拉圭兩場分組賽之間，獲得剛慶祝從影60年的影壇大哥成龍「祝福」……



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單

烏拉圭駐華大使盧格里斯（Fernando Lugris）（圖右）與成龍（圖中）舉起烏拉圭國家隊球衣。（Twitter）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

烏拉圭駐華大使盧格里斯（Fernando Lugris）周六（26日）在個人Twitter帳戶上載四張照片，其中兩張是他與成龍舉起一件烏拉圭球衣，球衣背上印有數字「9」和成龍的英文名字「Jackie」，兩人面露笑容，情景融洽。

成龍以動作電影聞名於世，遠至南美國家一樣大受歡迎，盧格里斯帖文一出，不少烏拉圭網民留言直呼「偶像」，流露羨慕之情。

身為外國人的盧格里斯，也許不太清楚成龍的代言「往績」，否則未必會在烏拉圭力爭分組出線之際，來這場公關騷。



成龍「大哥」名氣雖響，但他曾代言的產品，不知是純粹巧合還是出於其他因素，往往會出現不同程度問題，被網民戲稱為「代言殺手」、「影壇黑氣石」等。

成龍曾代言的霸王洗頭水曾被指含有致癌物質，雖然最後勝訴，然而其聲譽受損。（影片截圖）

成龍長長的代言魔咒

他最著名的代言產品，首推2008年為「霸王防脫洗髮液」拍攝的電視廣告，他甩一甩秀髮來顯產品效果一幕，被配上「動L」聲效，成為經典笑料。之後霸王洗頭水曾傳媒指含致癌物質，公司縱曾澄清，聲譽已受損。2009年在香港以2.38港元招股價上市的霸王集團，受事件影響無論業績與股價均如江河日下。成龍代言的霸王男士及後亦已停售。目前公司股價已跌至0.049元。

此外成龍代言後「出事」的產品，計有：大眾（Volkswagen）開迪（Caddy）汽車，因銷量不佳在中國停產；鄭州「思念」牌水餃2011年被驗出含金黃葡萄球菌，曾被勒令下架；曾經風光一時的中國家電企業「愛多VCD」，一度創下27億人民幣產值，同樣曾由成龍代言，最終卻在短短4年後破產收場，創辦人胡志標被捕入獄；就連香港航空，也迎來57億港元債務危機，另外還有更多大大小小中國品牌，數量實在太多，難以查證考究不另細表。

如果詳細了解上述每宗企業個案，背後往往有他們失敗或出事的原因，跟成龍「大哥」本人其實沒有關係，唯一共通點就是他們曾聘成龍代言，長年累積下來成為一張長長的「成龍魔咒」名單。

即使一切純屬巧合，球隊和球員多少也會有點迷信，烏拉圭駐華大使盧格里斯「唔信邪」送上他們國家隊球衣給大哥，獲得他的「祝福」，只能祈求他們在最後一場分組賽對加納好運，打破魔咒了。

烏拉圭在盧格里斯與成龍的合照曝光後，以0：2不敵葡萄牙，兩輪分組賽後僅得一和一負，暫時以1分排在H組榜尾。下場如能擊敗加納，仍有機會出線。

世界盃2022 烏拉圭是否仍有機會晉級16強？ 是。 世界盃2022 烏拉圭最後一輪分組賽何時上演？ 香港時間12月2日晚上11時，對手是加納。

更多世界盃相關報道：