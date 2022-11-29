世界盃2022｜塞內加爾12碼開紀錄　半場領先厄瓜多爾（持續更新）

世界盃分組賽最後一輪今晚展開，A組的厄瓜多爾會在晚上11時對塞內加爾。雖然塞內加爾暫時排第3位，但如果他們能夠在今仗背水一戰，擊敗厄瓜多爾，就不用理會另一場的賽果肯定晉級。至於厄瓜多爾手握4分，形勢比塞內加爾好，今仗只要保住不敗，便可以晉級16強。



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

【23：51】半場完，塞內加爾領先1：0。

【23：46】塞內加爾及荷蘭分別領先1：0。若維持目前賽果完場，荷蘭會以7分首名晉級，塞內加爾以6分次名出線，厄瓜多爾4分出局。

了解同組另一場戰況：荷蘭11點鬥卡塔爾爭出線 兩軍陣容出爐（持續更新）

+ 2

【23：44】42分鐘，伊斯美拿沙亞突破，在禁區內被軒卡比撞跌，球證給予塞內加爾12碼。沙亞親自操刀，冷靜射入，在44分鐘為塞內加爾先開紀錄。

伊斯美拿沙亞突破，在禁區內被軒卡比撞跌。（Getty Images）

伊斯美拿沙亞射入12碼，為塞內加爾開紀錄。（Getty Images）

【23：37】37分鐘，塞內加爾前場右路罰球，斬入中路，柏特施斯頭槌頂高。塞內加爾已經10次埋門3次中目標，而厄瓜多爾尚未有中目標攻門。

【23：29】同組另一場，荷蘭領先卡塔爾1：0。若果維持紀錄，荷蘭以7分首名晉級，厄瓜多爾以5分次名出線。

【23：25】23分鐘，伊斯美拿沙亞左路突破，入到禁區，推大位起右腳一射，省到人外斜出。

非勝不可的塞內加爾，初段攻勢較多。（Getty Images）

【23：15】開波15分鐘，塞內加爾已經有5次攻門。兩隊初段快上快落，塞內加爾攻勢較有威脅，很容易就撕破厄瓜多爾的防線入到禁區。暫時踢成0：0。

塞內加爾對厄瓜多爾。（Getty Images）

【23：09】8分鐘，塞內加爾又滲入到厄瓜多爾的禁區，但他射地波斜出。

【23：05】3分鐘，伊祖沙古爾禁區內勁射斜出。

【23：01】比賽展開。

**11月29日（二）晚上11時：【A組】厄瓜多爾對塞內加爾**

**ViuTV不設免費直播，賽事於NowTV 619直播**

厄瓜多爾正選排陣：

門將：1靴蘭加連迪斯

後衛：17安祖路比斯亞度、2菲歷斯托利斯、3軒卡比、7佩華斯艾斯度比倫

中場：21阿倫法蘭高、8卡路士古路素、23摩西斯卡些度

前鋒：19干沙路柏拉達、11米高艾斯查達、13安拿華倫西亞



塞內加爾正選排陣：

門將：16艾度亞文迪

後衛：21沙巴利、3高列巴尼、22艾度迪亞路、14伊斯美積及斯

防中：11柏特施斯、26柏比古爾

攻中：13伊利文尼戴耶、5伊祖沙古爾、18伊斯美拿沙亞

前鋒：9保拿爾迪亞



世界盃A組最後一輪可能性概況。（01美術製圖）

詳細了解A組形勢：荷蘭厄瓜多爾塞內加爾爭兩席 A組晉級可能性一覽

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程