世界盃2022｜英格蘭鬥威爾斯內訌　即睇英軍正選陣容（持續更新）

世界盃B組最後一輪分組賽，英格蘭將與威爾斯同室操戈。英格蘭贏波的話，肯定首名晉級；和波也肯定殺入16強，名次則視乎另一仗美國對伊朗的賽果；要是輸波，只要不輸到4球或以上，大家下圈都能繼續睇英格蘭。

本文將持續更新英格蘭對威爾斯的賽前消息，以及比賽戰況。



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修夫基今仗作出4個調動，馬古尼與哈利卡尼繼續正選。（Getty Images）

英格蘭主帥修夫基今仗作出4個調動，布卡約沙卡、史達寧、美臣蒙特及捷比亞今仗先列後備，而上場在後備席由頭坐到尾的菲爾科頓，與基爾獲加、佐敦軒達臣及拉舒福特正選登場。

英格蘭正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1比克福特

後衛：2基爾獲加、5史東斯、6哈利馬古尼、3勞基梳爾

防守中場：4迪格蘭賴斯、8佐敦軒達臣

進攻中場：20菲爾科頓、22祖迪比寧咸、11拉舒福特

前鋒：9哈利卡尼



威爾斯正選陣容（3-4-3）：

門將：12丹尼禾特

後衛：5麥菲咸、6祖朗頓、4賓戴維斯

中場：15艾芬安柏度、10艾朗藍斯、7祖阿倫、3尼高威廉斯

前鋒：20丹尼爾占士、13基化摩亞、11加里夫巴利



B組四支球隊都有出線的可能，即按下文睇出線形勢分析

世界盃2022｜英格蘭晉級可能性一覽 有種情況要跟美國抽籤定排名

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**以下為英格蘭對威爾斯的賽前消息**

英格蘭上仗對美國失分後，主帥修夫基被抨擊不派科頓上陣，他開腔回應了。英國《電訊報》披露英格蘭今仗軍情，指養傷多時的後防大將基爾獲加（Kyle Walker），會正選上陣鬥威爾斯。

世界盃｜英帥修夫基回應為何不出科頓 料與基爾獲加正選鬥威爾斯

英格蘭與威爾斯同屬英國，為何會在世界盃同室操戈呢？原來跟159年前的歷史有關。

英格蘭威爾斯同室操戈 為何英國會有多於一隊參賽？

威爾斯主將加夫里巴利早前明言，因為率軍殺入世界盃決賽周，才將退役大計推遲。如果威爾斯今仗出局，或許是他的最後一戰？球迷們想念當年「大聖爺」的千里走單騎嗎？

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