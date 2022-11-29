世界盃2022｜英格蘭鬥威爾斯內鬨 即睇英軍晉級形勢（持續更新）
撰文：李思詠
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世界盃B組最後一輪分組賽，英格蘭將與威爾斯同室操戈。英格蘭贏波的話，肯定首名晉級；和波也肯定殺入16強，名次則視乎另一仗美國對伊朗的賽果；要是輸波，只要不輸到4球或以上，大家下圈都能繼續睇英格蘭。
本文將持續更新英格蘭對威爾斯的賽前消息，以及比賽戰況。
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B組四支球隊都有出線的可能，即按下文睇出線形勢分析
世界盃2022｜英格蘭晉級可能性一覽 有種情況要跟美國抽籤定排名
**以下為英格蘭對威爾斯的賽前消息**
英格蘭上仗對美國失分後，主帥修夫基被抨擊不派科頓上陣，他開腔回應了。英國《電訊報》披露英格蘭今仗軍情，指養傷多時的後防大將基爾獲加（Kyle Walker），會正選上陣鬥威爾斯。
世界盃｜英帥修夫基回應為何不出科頓 料與基爾獲加正選鬥威爾斯
英格蘭與威爾斯同屬英國，為何會在世界盃同室操戈呢？原來跟159年前的歷史有關。
威爾斯主將加夫里巴利早前明言，因為率軍殺入世界盃決賽周，才將退役大計推遲。如果威爾斯今仗出局，或許是他的最後一戰？球迷們想念當年「大聖爺」的千里走單騎嗎？
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英格蘭在世界盃的分組賽對手包括？
伊朗、威爾斯及美國
英格蘭對伊朗的世界盃分組賽何時舉行？
香港時間11月21日晚上9時，ViuTV會提供免費直播