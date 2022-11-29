世界盃2022｜伊朗對美國爭出線 今晚深夜3點上演（持續更新）
撰文：顏銘輝
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世界盃今晚深夜3時會上演兩場B組最後一輪分組賽，除了英格蘭對威爾斯，還有美國對伊朗。伊朗上場擊敗威爾斯，手握3分排次席，形勢較美國樂觀，伊朗贏波固然出線，就算和波都有可能晉級。至於美國首兩戰和波，只有贏波才能晉身淘汰賽。
**11月29日（二）深夜3時：【B組】伊朗對美國**
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伊朗今屆第三場分組賽何時舉行？
11月29日（二）深夜3時：【B組】伊朗對美國
伊朗出線形勢如何？
贏波肯定出線，和波的話要寄望威爾斯在另一場輸波。