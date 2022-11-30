世界盃2022｜美國晉級16強遇荷蘭　普列錫一箭定江山贏伊朗

英美攜手晉級！

美國在世界盃B組最後一輪分組賽，靠基斯甸普列錫建功，1：0擊敗伊朗，在積分榜以5分力壓對手，獲得小組次名，與7分的榜首英格蘭打入16強。美國的16強對手會是A組首名荷蘭。



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賽前伊朗以3分居次席，美國以2分排第3位，今仗相遇，簡單來說，勝方就可以出線。美國較快入局，猛攻伊朗。11分鐘，美國前鋒基斯甸普列錫接應傳中，力壓伊朗右閘列沙伊安頭槌攻門，被門將比蘭雲特沒收。

伊朗門將比蘭雲特首戰對英格蘭受傷，被撞到流鼻血，經過一場休息後，今仗復任正選。（Getty Images）

28分鐘，美國前鋒沙真特遠射省到中彈高，添莫菲韋亞頭槌一頂，被比蘭雲特救到。美國上半場雙閘齊飛，尤以右閘達斯表現具侵略性，他在30分鐘殺上前場，連過幾人，推大位起腳，但省中伊朗球員。

33分鐘，美國右路傳中，沙真特近底線接應中，回傳添莫菲韋亞，但他一射高出。

【普列錫為美國先開紀錄】

普列錫上半場建功，美國領先1：0。（Getty Images）

美國的努力到38分鐘終於得到回報，他們在中場長傳右路，斬入禁區，右閘達斯深入腹地接應，第一時間頂頭槌入中路。普列錫奮不顧身射入，為美國先開紀錄。普列錫與伊朗球員硬接一招受傷，曾離場治理，儘管他可以握到上半場完，但半場被換走。

韋亞單刀射入，但他越位在先。（Getty Images）

在上半場補時，美國再將皮球射入網窩，添莫菲韋亞接應直線，單刀埋門，冷靜射遠柱入網，但他越位在先，入球無效，美國半場領先1：0。如果維持賽果完場，美國可以壓過伊朗晉級。美國上半場的表現明顯在伊朗之上，佔6成控球之外，還有9次埋門4次中目標。相反，伊朗上半場沒有任何攻門。

普列錫在入球時受傷，半場被換出。（Getty Images）

換邊後，伊朗開始上力，組織到一些攻勢。52分鐘，後備入替的沙文高度斯接應右路傳中頂高，這是伊朗今場首次攻門。65分鐘，伊朗有次黃金機會，哥利沙迪傳中，泰尼米與美國球員撞成一團，未能接應，沙文高度斯拗腰一射，未能命中目標。

美國前鋒沙真特在77分鐘受傷，退下火線。（Getty Images）

伊朗下半場表現有好轉，創造到6次埋門，但只有1次中目標，把握力欠奉。末段，伊朗嘗試狂轟猛炸，在補時9分鐘，長傳入禁區，引起混亂，美國門將馬特端拿「漏油」，幸好有隊友在門前解圍。

最終，美國以1：0擊敗伊朗，以5分取得B組次名，晉級16強對荷蘭。周六的16強會是美國第6次跟荷蘭交手，但之前5次交鋒全是友賽。

伊朗以3分排B組第3位，無緣晉級。今屆是伊朗第6次參加決賽周，全部都未能晉級淘汰賽。

馬特端拿完場前這球「漏油」，但之後有隊友包位，門前解圍。（Getty Images）

美國主帥貝赫達（Gregg Berhalter）賽後說：「上半場，我們展現了足球方面的能力，我們在上半場踢得非常好。在下半場，我們展現了決心方面的能力。」對於普列錫的傷勢，貝赫達說：「沒有新的消息。當你陣中最好的球員，也是最努力的球員時，這是一件美事。」

談到伊朗在補時的反撲，貝赫達：「每秒鐘都極大壓力。我覺得頭上的頭髮少了！我們會接受挑戰，繼續前進，準備對荷蘭。」

賽後，美國的沙真特安慰伊朗的列沙伊安。（Getty Images）

+ 3

【02：58】賽前奏國歌儀式上，伊朗球員有唱國歌。

小數據：美國中場尤路斯穆沙今場20歲生日，他是首位在今屆世界盃於生日上陣比賽的球員。他是自2006年美斯19歲生日對墨西哥後，最年輕在世界盃比賽生日的球員。

伊朗正選排陣：

門將：1比蘭雲特

後衛：23列沙伊安、19馬捷賀斯尼、8保拿利干治、5米列莫哈馬迪

中場：21諾亞拿希、6艾沙杜拿希、3夏沙菲

前鋒：17哥利沙迪、20阿斯蒙、9泰尼米



美國正選排陣：

門將：1馬特端拿

後衛：2達斯、20卡達域卡斯、13添列姆、5安東尼羅賓遜

中場：8韋斯頓麥堅尼、4泰拿阿當斯、6尤路斯穆沙

前鋒：21添莫菲韋亞、24沙真特、10基斯甸普列錫



**11月29日（二）深夜3時：【B組】伊朗對美國**

**ViuTV不設免費直播，賽事於NowTV 619直播**

了解同組另一場戰況：英格蘭鬥威爾斯同室操戈 戰況持績更新

B組最後一輪晉級可能性概況。（01美術製圖）

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