世界盃2022｜美國普列錫先開紀錄　韋亞單刀食詐糊（持續更新）

世界盃今晚深夜3時會上演兩場B組最後一輪分組賽，除了英格蘭對威爾斯，還有美國對伊朗。伊朗上場擊敗威爾斯，手握3分排次席，形勢較美國樂觀，伊朗贏波固然出線，就算和波都有可能晉級。至於美國首兩戰和波，只有贏波才能晉身淘汰賽。



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【04：27】65分鐘，伊朗有次黃金機會，哥利沙迪傳中，泰尼米與對方球員撞成一團，未能接應，沙文高度斯拋腰一射，未能命中目標。

【04：14】52分鐘，沙文高度斯接應右路傳中頂高，這是伊朗今場首次攻門。

【04：12】同組另一場，英格蘭以2：0領威爾斯，如果維持目前比數，英格蘭以7分首名晉級，美國以5分次名出線。

【04：10】47分鐘，沙真特接應直線，窄位一射，被比蘭雲特撲出。

【04：08】下半場展開。

小數據：這是伊朗史上首次在世界盃比賽整個上半場都沒有射門。

【03：53】52分鐘，添莫菲韋亞接應直線，單刀射入，但被指越位在先，入球無效。上半場完結，美國領先1：0。美國上半場佔6成控球，攻勢亦壓倒性，9次埋門4次中目標，相反伊朗捱打，連一次埋門也沒有。

如維持目前比數，英格蘭會以5分首名晉級，16強會對塞內加爾；美國同得5分，但得失球較差次名出線，16強會對荷蘭。伊朗及威爾斯出局。

【03：40】38分鐘，美國中場韋斯頓麥堅尼長傳右路，斬入禁區，右閘達斯入楔，頭槌頂入中路，普列錫射入，為美國先開紀錄，領先1：0。普列錫入球後受傷倒地，但經3分鐘治理後，可以回到球場繼續比賽。

【03：34】33分鐘，美國右路傳中，沙真特近底線接應中，回傳添莫菲韋亞，但他一射高出。

【03：30】30分鐘，美國右閘達斯殺上前場，連過幾人，推大位起腳，但省中伊朗球員。

【03：28】28分鐘，美國前鋒沙真特遠射省到中彈高，添莫菲韋亞頭槌一頂，被比蘭雲特救到。

【03：12】11分鐘，美國前鋒基斯甸普列錫接應傳中，力壓伊朗右閘列沙伊安頭槌攻門，被門將比蘭雲特沒收。

【03：00】比賽展開。

【02：58】賽前奏國歌儀式上，伊朗球員有唱國歌。

伊朗門將比蘭雲特首戰對英格蘭受傷，被撞到流鼻血，經過一場休息後，今仗復任正選。（Getty Images）

小數據：美國中場尤路斯穆沙今場20歲生日，他是首位在今屆世界盃於生日上陣比賽的球員。他是自2006年美斯19歲生日對墨西哥後，最年輕在世界盃比賽生日的球員。

伊朗正選排陣：

門將：1比蘭雲特

後衛：23列沙伊安、19馬捷賀斯尼、8保拿利干治、5米列莫哈馬迪

中場：21諾亞拿希、6艾沙杜拿希、3夏沙菲

前鋒：17哥利沙迪、20阿斯蒙、9泰尼米



美國正選排陣：

門將：1馬特端拿

後衛：2達斯、20卡達域卡斯、13添列姆、5安東尼羅賓遜

中場：8韋斯頓麥堅尼、4泰拿阿當斯、6尤路斯穆沙

前鋒：21添莫菲韋亞、24沙真特、10基斯甸普列錫



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**11月29日（二）深夜3時：【B組】伊朗對美國**

**ViuTV不設免費直播，賽事於NowTV 619直播**

了解同組另一場戰況：英格蘭鬥威爾斯同室操戈 戰況持績更新

B組最後一輪晉級可能性概況。（01美術製圖）

詳盡了解B組形勢：英格蘭晉級可能性一覽 有種情況要跟美國抽籤定排名

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