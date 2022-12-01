世界盃2022｜澳洲領先丹麥1：0　目前形勢與法國晉級（持續更新）

卡塔爾世界盃2022最後一輪D組分組賽，丹麥將會惡鬥澳洲。兩軍仍然有晉級希望，不過賽前只得1分的丹麥攻勢被動，必須取勝才有望晉級；澳洲贏波固然取得一席16強，和波的話，則要寄望法國擊敗突尼西亞。

本文將持續更新丹麥對澳洲的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日晚上11時上演，今場比賽由NowTV 619台直播。



【00：18】60分鐘，澳洲快速反擊，拉利麥基爾送上斜傳，馬菲歷基接應，引球入禁區，面對米希利左拐右扣，找到空間起腳射入。澳洲領先丹麥1：0。若果維持目前比數，法國及澳洲同得6分，攜手晉級。

【00：16】同組另一場，突尼西亞領先1：0。若維持現有比數，法國以6分首名出線，突尼西亞與澳洲同得4分，但得失球較佳，力壓澳洲取得次名晉級。換邊後，在這個形勢下，澳洲都要攻了。

【00：08】48分鐘，澳洲右路傳中，積臣艾雲接應一射高出。

【23：47】丹麥與澳洲半場踢成0：0。如果維持目前賽果，法國及澳洲攜手晉級，丹麥出局。丹麥上半場佔66%控球，射門5射2中，而澳洲4射3中。

丹麥門將卡斯柏舒米高。（Getty Images）

【23：31】比賽進行了30分鐘，非勝不可的丹麥主導形勢，佔約7成控球，射門5次，當中2次中目標，澳洲就2次攻門1次中目標。雙方仍踢成0：0。

【23：25】22分鐘，澳洲的拉利麥基爾射門，被門將卡斯柏舒米高接到。

【23：15】14分鐘，丹麥在澳洲的禁區頂組織，由左路到中路，但巴夫韋迪沒有起腳，再傳給安達斯奧臣，但後者一腳射高。

【23：12】11分鐘，丹麥的馬菲亞斯贊臣接應中路的斜傳，推入禁區一射，被馬菲賴恩撲出底線。

【23：01】比賽展開。

**11月30日（三）晚上11時：【D組】澳洲對丹麥**

**不設ViuTV免費直播，會於NowTV 619台直播**

比起上場贏突尼西亞1：0的陣容，手握3分的澳洲今仗正選有一處變動，由迪基尼克頂替卡拉錫踢右閘。

至於丹麥上場以1：2負於法國，目前僅得1分，今仗背水一戰，進攻線大執位，正選有3處變動，丹斯加特、哥尼利斯及域陀尼路臣失去正選，馬菲亞斯贊臣、安達斯奧臣及巴夫韋迪擔正。

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澳洲正選陣容（4-5-1）：

門將：1馬菲賴恩

後衛：2迪基尼克、19蘇達、4基爾盧尼斯、16貝軒治

中場：7馬菲歷基、22積臣艾雲、13阿倫穆爾、14拉利麥基爾、23奇治葛雲

前鋒：15米歇爾杜基



丹麥正選陣容（4-3-3）：

門將：1卡斯柏舒米高

後衛：2佐基姆安達臣、6安達斯基斯坦臣、5米希利

中場：13尼遜基斯甸臣、23賀積查治、10基斯甸艾歷臣、7馬菲亞斯贊臣

前鋒：11安達斯奧臣、9巴夫韋迪、25連士唐



法國穩佔16強一席，但澳洲、丹麥和突尼西亞仍有出線可能，即按以下文章，了解D組出線形勢：

世界盃2022｜法國首名資格有幾穩？詳盡分析D組最後一輪可能性

丹麥。（Getty Images）

澳洲隊最後備戰。（Getty Images）

丹麥之前兩場表現：

澳洲之前兩場表現：

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