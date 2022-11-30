世界盃2022｜法國陣容出爐　副選登場麥巴比列後備（持續更新）

卡塔爾世界盃2022最後一輪D組分組賽，已經篤定出線的法國，將會遇上突尼西亞。

突尼西亞出線形勢被動，就算贏波，還要視乎另一邊廂澳洲對丹麥的賽果。

本文將持續更新法國對突尼西亞的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日晚上11時上演，由NOW 618台直播。



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法國正選陣容（4-3-3）：

門將：16文丹達

後衛：3阿素迪沙斯、4華拉尼、24伊巴希馬干拿迪、25卡馬雲加

中場：13尤索文科芬拿、8曹亞文尼、15維列度

前鋒：6古安杜斯、12列美尼、20京士利高文



突尼西亞正選陣容（3-4-2-1）：

門將：16艾文達文

後衛：4耶辛尼美利亞、5拿達基迪、3蒙達沙泰爾比

中場：21基治列達、17艾耶斯史基尼、14拉爾杜尼、12阿里馬盧爾

進攻中場：25賓史利文尼、15賓羅達尼

前鋒：10卡斯里



法國穩佔16強一席，但澳洲、丹麥和突尼西亞仍有出線可能，即按以下文章，了解D組出線形勢：

世界盃2022｜法國首名資格有幾穩？詳盡分析D組最後一輪可能性

突尼西亞。（Getty Images）

法國。（Getty Images）

（Getty Images）

突尼西亞之前兩場表現：

法國之前兩場表現：

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