世界盃2022｜法國0：1突尼西亞　卡斯里慢溜尾袋建功（持續更新）

卡塔爾世界盃2022最後一輪D組分組賽，已經篤定出線的法國，將會遇上突尼西亞。

突尼西亞出線形勢被動，就算贏波，還要視乎另一邊廂澳洲對丹麥的賽果。

本文將持續更新法國對突尼西亞的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日晚上11時上演，由NOW 618台直播。



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【58分鐘】科芬拿的皮球在中圈被截，突尼西亞立即策動反擊，卡斯里引球殺入禁區，快法國守將一步起腳，皮球慢溜入網，突尼西亞58分鐘領先法國1：0，入球功臣卡斯里隨後退下火線。

即使突尼西亞領先，惟同時進行的澳洲射破丹麥大門，根據這戰果，突尼西亞同樣無法出線。

卡斯里（左）殺入禁區起腳建功，為突尼西亞打開紀錄。（Getty Images）

【46分鐘】突尼西亞隊長卡斯里與曹亞文尼禁區內爭持，曹亞文尼落腳雖然踢跌對方，但先踢走皮球，球證與VAR同樣沒有任何示意。

麥巴比坐足半場終於熱身。（Getty Images）

上半場戰情：

法國與突尼西亞的上半場戰情平淡，突尼西亞要搶分爭出線，開賽壓住法國。8分鐘，突尼西亞左路開出罰球，拿達基迪接應撞射入網，可惜越位在先「食詐糊」。突尼西亞縱然有形勢，惟攻勢未夠到肉，法國中段一次反擊，科芬拿斜線傳給京士利高文，這名拜仁翼鋒邊走邊射，可惜未能命中目標。

突尼西亞開賽早段射破法國大門，可惜越位在先。（Getty Images）

法國防線解圍不遠，突尼西亞的卡斯里禁區外勁射，被法國門將文丹達撲出。卡斯里後段右路地波傳中，可惜沒有隊友入楔接應，兩軍半場打成0：0。

法國上半場僅錄得兩次射門，全數不中目標，這是自1966年以來的最少紀錄。

京士利高文一次機會可惜射出界。（Getty Images）

兩戰6分的法國篤定出線，今仗對突尼西亞使出副選，與上場作出9個調動，麥巴比、基沙文及洛里斯等主力今仗先列後備，隊長臂章落在華拉尼身上，法國隊一眾主力在後備席談笑風生。

法國穩奪出線，派出副選上陣，後備席上星光熠熠。（Getty Images）

法國正選陣容（4-3-3）：

門將：16文丹達

後衛：3阿素迪沙斯、4華拉尼、24伊巴希馬干拿迪、25卡馬雲加

中場：13尤索文科芬拿、8曹亞文尼、15維列度

前鋒：6古安杜斯、12列美尼、20京士利高文



突尼西亞正選陣容（3-4-2-1）：

門將：16艾文達文

後衛：4耶辛尼美利亞、5拿達基迪、3蒙達沙泰爾比

中場：21基治列達、17艾耶斯史基尼、14拉爾杜尼、12阿里馬盧爾

進攻中場：25賓史利文尼、15賓羅達尼

前鋒：10卡斯里



法國穩佔16強一席，但澳洲、丹麥和突尼西亞仍有出線可能，即按以下文章，了解D組出線形勢：

世界盃2022｜法國首名資格有幾穩？詳盡分析D組最後一輪可能性

突尼西亞。（Getty Images）

法國。（Getty Images）

（Getty Images）

突尼西亞之前兩場表現：

法國之前兩場表現：