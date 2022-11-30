世界盃2022｜突尼西亞出線陷被動　11點鬥法國必爭勝（持續更新）

卡塔爾世界盃2022最後一輪D組分組賽，已經篤定出線的法國，將會遇上突尼西亞。

突尼西亞出線形勢被動，就算贏波，還要視乎另一邊廂澳洲對丹麥的賽果。

本文將持續更新法國對突尼西亞的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日晚上11時上演，由NOW 618台直播。



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法國穩佔16強一席，但澳洲、丹麥和突尼西亞仍有出線可能，即按以下文章，了解D組出線形勢：

世界盃2022｜法國首名資格有幾穩？詳盡分析D組最後一輪可能性

突尼西亞。（Getty Images）

法國。（Getty Images）

（Getty Images）

突尼西亞之前兩場表現：

法國之前兩場表現：

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