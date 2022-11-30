世界盃2022｜美斯誓領阿根廷贏波出線　深夜3點鬥波蘭｜持續更新

卡塔爾世界盃2022最後一輪C組分組賽，阿根廷首戰爆冷不敵沙特阿拉伯，幸好次戰

有美斯救世，以一入球一助攻，率軍以2：0擊敗墨西哥。

今仗鬥有羅拔利雲度夫斯基的波蘭，阿根廷必須不敗，方能保住晉級希望。本文將持續更新阿根廷對波蘭的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日深夜3時上演，由NOW 618台直播。



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D組4支隊伍均有出線希望，即按以下文章，了解C組出線形勢：

世界盃｜阿根廷美斯C組出線可能性一覽 贏波即晉級但和波高風險

美斯。（Getty Images）

羅拔利雲度夫斯基上仗入波後，即時眼泛淚光。（Getty Images）

阿根廷之前兩場表現：

波蘭之前兩場表現：

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