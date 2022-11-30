世界盃2022｜美斯誓領阿根廷贏波出線 深夜3點鬥波蘭｜持續更新
撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022最後一輪C組分組賽，阿根廷首戰爆冷不敵沙特阿拉伯，幸好次戰
有美斯救世，以一入球一助攻，率軍以2：0擊敗墨西哥。
今仗鬥有羅拔利雲度夫斯基的波蘭，阿根廷必須不敗，方能保住晉級希望。本文將持續更新阿根廷對波蘭的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日深夜3時上演，由NOW 618台直播。
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D組4支隊伍均有出線希望，即按以下文章，了解C組出線形勢：
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阿根廷之前兩場表現：
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波蘭之前兩場表現：
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卡塔爾世界盃C組最後一輪分組賽賽程？
卡塔爾世界盃C組最後一輪分組賽，阿根廷將波蘭，沙特阿拉伯則對墨西哥。賽事於11月30日游夜3時舉行。
卡塔爾世界盃C組，有球隊提早出線嗎？
沒有，阿根廷、沙特阿拉伯、波蘭和墨西哥皆有出線希望。